Synektik odnotował 34,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik - grudzień 2023) wobec 19,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 45,37 mln zł wobec 24,63 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBITDA sięgnął 53,15 mln zł wobec 29,78 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wzrost powtarzalnych przychodów grupy jest jednym z celów strategii rozwoju firmy. Realizowane od lat inwestycje w rozwój oferty innowacyjnych urządzeń terapeutycznych i ich popularyzacji na rynku przynoszą zdecydowanie satysfakcjonujące wyniki operacyjne i finansowe. Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem tego obszaru naszej działalności, którego filarem jest wieloletnia współpraca z wiodącymi ośrodkami medycznymi w regionie, wspieranie ich w świadczeniu opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie" - powiedział założyciel i prezes zarządu Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,3 mln zł w I kw. r.obr. 2023/2024 wobec 143,81 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 roku finansowego grupa realizowała pozyskane w minionych kwartałach oraz bieżącym okresie kontrakty i zlecenia na dostawy sprzętu medycznego oraz rozwiązań informatycznych, a także świadczyła usługi serwisowo-pomiarowe, równocześnie pracując nad pozyskaniem zamówień na kolejne okresy. Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych) w I kwartale 2023 r. fin. wzrosły o 125,2 mln zł (92% wzrost r/r.), do 261,4 mln zł. EBITDA segmentu wzrosła z 30,3 mln zł w I kwartale 2022 r. fin. do 53,1 mln zł w I kw. 2023 r. fin. (75% wzrost r/r)" - czytamy w raporcie.

Reklama

Przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego w I kwartale r. fin. wyniosły 219,2 mln zł, wobec 114,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 91%). W analizowanym okresie grupa zrealizowała m.in. sprzedaż 12 systemów robotycznych da Vinci dla klientów w Polsce i Czechach, sprzedaż systemów do terapii medycznych, w tym m.in. do stereotaktycznej radiochirurgii ZAP-X i radioterapii śródoperacyjnej Intrabeam oraz dostawę urządzeń do diagnostyki obrazowej, w tym rezonansu magnetycznego (dla szpitali w Otwocku oraz MSWiA) oraz angiografów (Kościerzyna oraz Szpitale Pomorskie), wymieniono również.

Grupa pozyskała do realizacji kontrakty na dostawy sprzętu medycznego w wysokości 172,5 mln zł, wobec 90,8 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku finansowego. Wartość kontraktów pozostałych do realizacji na koniec okresu wyniosła 28,3 mln zł, wobec 38,1 mln zł rok wcześniej. Wartość projektów sprzedażowych (o różnym stopniu zaawansowania) na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 99,5 mln zł (94,4 mln zł na koniec grudnia 2021 r.), wynika z raportu.

"Znaczący wpływ na osiągnięte w analizowanym okresie wyniki finansowe segmentu miały przychody ze sprzedaży usług (serwisowych, gwarancyjnych, IT) oraz dostaw zużywalnych instrumentów i akcesoriów, mających charakter powtarzalny (tzw. recurring revenue). W I kwartale br. fin. tzw. powtarzalne przychody segmentu zwiększyły się o 97%, do 42,2 mln zł. Powtarzalne przychody za ostatnie 12 miesięcy na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 133,6 mln zł, wobec 75,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 77%)" - czytamy dalej.

W biznesie radiofarmaceutycznym grupy I kwartał br. fin. przyniósł dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży tzw. radiofarmaceutyków podstawowych, będących podstawą diagnostyki PET-CT. Przychody z ich sprzedaży wzrosły w analizowanym okresie o 62%, do rekordowych 5,7 mln zł. Sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych zwiększyła się w minionym kwartale o 18%, sięgając 2,2 mln zł.

"Rosnącej skali działalności biznesu radiofarmaceutycznego towarzyszy wyższa jej rentowność. Między innymi dzięki dźwigni operacyjnej oraz optymalizacji kosztów działalności w minionym kwartale podwoiliśmy procentową marżę EBITDA, wypracowując 4,2 mln zł zysku EBITDA" - dodał wiceprezes Dariusz Korecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2023/2024 wyniósł 23,99 mln zł wobec 11,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)