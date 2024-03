Dom Development odnotowało 460,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 410,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"W minionym roku Grupa wypracowała rekordowy skonsolidowany zysk netto [ogółem] na poziomie 460,3 mln zł, tj. 17,94 zł na jedną akcję. Jest to efekt rekordowych wyników z działalności operacyjnej przy jednoczesnej konserwatywnej polityce odnośnie tworzonych rezerw kosztowych. Zarząd spółki pragnie jednocześnie odnotować, że ten rekordowy wynik idzie w parze z rekordowo wysokim potencjałem sprzedaży do rozpoznania, wyrażającym się w zawartych z klientami umowami sprzedaży lokali, które zostaną im przekazane w kolejnych okresach obrachunkowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk operacyjny wyniósł 558,19 mln zł wobec 501,54 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik z działalności operacyjnej Grupy w 2023 roku wyniósł 558,2 mln zł, tj. był o 11,3% wyższy niż rok wcześniej. Grupa kładzie duży nacisk na efektywność zarządzania, dzięki czemu marża zysku na działalności operacyjnej wzrosła w 2023 do poziomu 21,9%. W ocenie zarządu spółki, w obecnej sytuacji, poziom ten jest bardzo satysfakcjonujący i potwierdza skuteczność modelu biznesowego Grupy" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 550,31 mln zł w 2023 r. wobec 2 419,31 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku, mimo silnej presji na wzrost kosztów budowy, ale przy jednoczesnym dużym popycie, Grupa kontynuowała strategię maksymalizacji marży. Dobre wyniki mają odzwierciedlenie we wzroście rentowności brutto, która wzrosła do poziomu 32% z 31,2% w 2022 roku" - wskazano także w sprawozdaniu.

W 2023 roku Grupa zdecydowanie zwiększyła skalę realizowanych inwestycji, a także wolumen sprzedaży (który odnotował wzrost o 26% w stosunku do roku 2022), a działania jej przyczyniły się do dynamicznego rozwoju aktywności zwłaszcza na rynku krakowskim oraz wrocławskim, podkreślił także zarząd.

"Grupa Dom Development zakończyła 2023 rok ze skalą realizowanych inwestycji na poziomie 6 705 lokali w budowie (wzrost o 16% r/r), z czego 65% zostało już sprzedanych. Z kolei skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wynikach przyszłych okresów (lokale sprzedane i nieprzekazane) obejmowała 4 627 lokali o łącznej wartości 3,28 mld zł (wobec odpowiednio 4 555 lokali o wartości 2,98 mld zł na koniec 2022 roku)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Dzięki wytężonej pracy optymalnie wykorzystaliśmy uwarunkowania rynkowe i szanse, jakie przyniósł miniony rok. Sprzedaż mieszkań była na bardzo wysokim poziomie, a jednocześnie w szybkim tempie uzupełnialiśmy i powiększaliśmy naszą ofertę. W minionym roku rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań w 36 projektach w 4 aglomeracjach. Na koniec 2023 roku oferta sprzedaży naszej Grupy obejmowała 2,4 tys. lokali, czyli o 15% więcej niż rok wcześniej" - skomentował prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

W minionym roku Grupa Dom Development dokonała także znaczących zakupów gruntów pod nowe inwestycje - głównie w Warszawie, ale również w pozostałych miastach swojej działalności.

"Potencjał naszego banku ziemi na koniec 2023 roku wzrósł do rekordowego poziomu prawie 20 tys. lokali do wybudowania. Co ważne, są to grunty inwestycyjne w atrakcyjnych lokalizacjach, często dające możliwość budowy wieloetapowych osiedli, które są domeną Grupy Dom Development. W samej tylko Warszawie, uchodzącej za najtrudniejszy rynek pod względem dostępności działek inwestycyjnych, zwiększyliśmy potencjał banku ziemi o niemal jedną piątą, do poziomu blisko 11 tys. lokali" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 441,11 mln zł wobec 373,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

