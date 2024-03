Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 631 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 35,5% r/r, podał ubezpieczyciel.

Reklama

"Wyniki Grupy PZU w IV kwartale roku 2023

* Wynik netto przypisany właścicielom jednostki dominującej: 1,631 mld zł (+35,5% r/r)

Reklama

* aROE: 23,4% (+2,2 pkt proc. r/r)

* Przychody brutto z ubezpieczeń: 6,9 mld zł (+8,2% r/r)

* Wynik z usług ubezpieczenia: 946 mln zł (+35% r/r)

* Przychody brutto z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce: 4,1 mld zł (+10,9% r/r), w tym:

- w segmencie masowym: 3,05 mld zł (+8,7% r/r)

- w segmencie korporacyjnym: 1,09 mld zł (+17,3% r/r)

* COR w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych: 86,6%

* Przychody brutto z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych za granicą: 692 mln zł (+15,9% r/r)

* Przychody brutto z ubezpieczeń na życie w Polsce: 2,07 mld zł (+1,2% r/r)

* Marża operacyjna w ubezpieczeniach na życie w Polsce: 24,3%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W całym 2023 r. PZU odnotował 5 766 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 3 781 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"W 2023 roku Grupa PZU wypracowała rekordowy w jej historii zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w wysokości blisko 5,8 mld zł. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22%, co oznacza wzrost o 5,7 pkt proc. rok do roku" - czytamy dalej.

"Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, tj. PZU SA, był w 2023 r. o ponad połowę wyższy niż rok wcześniej (+52,5% r/r). Podstawą dla tak dobrego rezultatu był wynik w wysokości 4 mld zł osiągnięty z usług ubezpieczenia. Złożyły się na niego wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do blisko 27 mld zł (+8,6% r/r), w tym 2,7 mld zł za granicą (+16,3% r/r), oraz bardzo wysoka rentowność w najważniejszych dla Grupy PZU obszarach produktowych na rynku polskim. Dodatkowymi komponentami najwyższego zysku netto Grupy PZU były bardzo dobry wynik z inwestycji na portfelu głównym, który w 2023 r. przekroczył 2,5 mld zł (+12,1% r/r), oraz wzrost kontrybucji działalności bankowej do prawie 2 mld zł (+241,6% r/r)" - wymieniono w informacji.

Zysk operacyjny w ub.r. wyniósł 16 067 mln zł wobec 8 162 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z ubezpieczeń sięgnęły 26 868 mln zł w 2023 r. wobec 24 745 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki wypracowane w ub.r. stanowią solidny fundament dla kontynuacji rozwoju biznesu Grupy PZU i dalszego umacniania jej wiodącej roli w polskim sektorze finansowym. Pozytywnym sygnałem są nie tylko dynamika i wysokość rocznego wyniku, ale także jego jakość. Bazuje on na stabilnych fundamentach i powtarzalnych procesach w podstawowym dla PZU obszarze ubezpieczeń. Co więcej, obecny i prognozowany poziom stóp procentowych wciąż tworzy dobre perspektywy dla działalności inwestycyjnej Grupy oraz dla wyników banków wchodzących w jej skład, tj. Banku Pekao i Alior Bank" - skomentowała członkini rady nadzorczej PZU SA, delegowana do czasowego wykonywania czynności prezeski PZU Anita Elżanowska, cytowana w komunikacie.

W minionym roku dynamicznie rosła przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń w tym obszarze na rynku polskim wzrosły o 11,4% r/r - do 16,1 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na bardzo korzystnym poziomie 85,3%, co oznacza dalszą poprawę w stosunku do roku 2022, wskazał ubezpieczyciel.

"W 2023 r. skoncentrowaliśmy się na rozwoju produktów pozakomunikacyjnych, które charakteryzują się mniejszą cyklicznością cenową niż produkty komunikacyjne. W tym segmencie mamy duże pole do rozwijania oferty dla naszych klientów, z którymi łączy nas wiele biznesowych relacji. Na tle rynku jesteśmy też w stanie coraz lepiej zarządzać kosztem ryzyka w oparciu o wzbogacane danymi nieustrukturyzowanymi wewnętrzne bazy danych oraz stale rozwijane narzędzia analityczne. W ub.r. przychody w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wyniosły blisko 6,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,6% w skali roku. Jednocześnie wynik operacyjny w tym segmencie wzrósł o 39,4% r/r - do 1,4 mld zł, co stanowiło ok. połowę wyniku wygenerowanego przez nas w obszarze ubezpieczeń majątkowych w Polsce" - powiedział członek zarządu i CFO Grupy PZU Tomasz Kulik.

Grupa PZU podkreśla, że konsekwentnie rozwija współpracę w ramach partnerstw strategicznych, sprzedając ubezpieczenia w produkty lub usługi podmiotów trzecich (np. dealerów samochodowych, sklepów ze sprzętem RTV/AGD, dostawców energii, biur podróży itp.), a także wdraża kolejne produkty dostępne w kanale bankowym, zarówno samodzielne, jak i powiązane z rachunkami, pożyczkami czy kredytami bankowymi.

Przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce w 2023 r. wyniosły blisko 8,1 mld zł, a marża operacyjna w tym dziale wzrosła do 24,1%.

"Dzięki atrakcyjnym produktom i zdynamizowaniu sprzedaży, wynik netto PZU Życie w ub.r. sięgnął blisko 1,7 mld zł i był wyższy aż o 87,2% niż rok wcześniej" - wskazała prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

"W kluczowych dla nas ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadały za ponad 90% przychodów w obszarze ubezpieczeń na życie, osiągnęliśmy w ub.r. wysoką rentowność na poziomie 21,9%. Notujemy również coraz większą sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych ochronnych, w przypadku których przychody w 2023 r. wzrosły o niemal 10% r/r - do 637 mln zł" - dodała.

Zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, to najwyższy rezultat PZU Życie od 2014 r., co pokazuje, że spółka bardzo szybko odbudowała efektywność po okresie zwiększonej śmiertelności związanej z pandemią, podkreśliła prezes PZU Życie.

"Niesłabnącą popularnością cieszyły się indywidualne ubezpieczenia na życie i dożycie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia (single premium endowment - SPE), oferowane przez PZU Życie we współpracy z Bankiem Pekao, Alior Bankiem i VeloBankiem. Przypis składki z produktów SPE w 2023 r. sięgnął blisko 450 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie.

Aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w 2023 r. o 33,4% r/r do 52,2 mld zł. Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 37,6% r/r do 26,4 mld zł.

"TFI PZU pozostaje jednym z liderów rynku pod względem sprzedaży funduszy netto, która w ub.r. wyniosła 3 mld zł. Jest również mocnym wiceliderem rynku pracowniczych planów kapitałowych, zarządzającym aktywami o wartości 4,6 mld zł (+88,9% r/r), co przekłada się na ponad 21-procentowy udział w rynku PPK" - napisano dalej.

Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec 2023 r. przekroczyła 3,4 mln (+6,1% r/r). Przychody całego filaru zdrowia w ub.r. wyniosły ponad 1,6 mld zł i były wyższe o 25,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Złożył się na to dynamiczny wzrost przychodów generowanych przez placówki w sieci PZU Zdrowie (+22,5% r/r) oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (+28,6% r/r), podano też w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto (wg PSR) w 2023 r. wyniósł 3 983 mln zł wobec 1 637 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)