Grupa WP odnotowała 39,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 32,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 74,33 mln zł wobec 63,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (wg MSSF 16) sięgnął 108,52 mln zł wobec 96,14 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA (wg MSSF 16) - odpowiednio: 112,96 mln zł wobec 110,15 mln zł zysku rok wcześniej.

W IV kwartale 2023 r. przychody gotówkowe ze sprzedaży wzrosły o 12% r/r do 354 mln zł, podano w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 361,49 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 327,05 mln zł rok wcześniej.

"Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w IV kw. 2023 r. wzrosły o 7% r/r, do 66,1 mln zł, dzięki poprawie wyników operacyjnych, pomimo istotnej negatywnej zmiany w kapitale obrotowym, co jest odzwierciedleniem sezonowości typowej dla biznesu zajmującego się pośrednictwem w rezerwacji usług turystycznych (OTA). Polega ona na dużej skali przedpłat w pierwszym półroczu i regulowaniu powstałych z tego tytułu zobowiązań po sezonie wakacyjnym, co skutkuje istotną negatywną zmianą kapitału obrotowego w drugim półroczu" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w IV kw. 2023 r. wyniosły -45,1 mln zł. Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (capex) w IV kw. 2023 r. wyniosły 32,4 mln zł. Dodatkowo, wydano 13,9 mln zł na nabycie aktywów finansowych (akcje spółki Legimi), podano także.

W całym 2023 r. spółka miała 155,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 170,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 436,8 mln zł w porównaniu z 1 077,72 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA (wg MSSF 16) w ub.r. sięgnął 427,16 mln zł wobec 340,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA (wg MSSF 16) - odpowiednio: 438,97 mln zł wobec 371,35 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2023 roku wyjątkowo dynamicznie rosły przychody w segmencie turystycznym, które podwoiły się w porównaniu do 2022 roku. Największy udział miał w nich obszar turystyki zagranicznej. Rosnące zainteresowanie zorganizowanymi wyjazdami to trwały trend, wzmacniany przez czynniki makroekonomiczne. W obszarze reklamowym Grupa WP inwestuje w rozwój własnych produktów. Dzięki temu oferuje możliwość tworzenia kampanii skierowanych na rynki zagraniczne oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania, zarówno dla reklamodawców, jak i innych wydawców internetowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2023 r. przychody ze sprzedaży segmentu Turystyka wyniosły 494,74 mln zł wobec 242,77 mln zł rok wcześniej, zaś segmentu Reklama i Subskrypcje - odpowiednio: 714,41 mln zł wobec 624,62 mln zł.

W całym 2023 r. przychody gotówkowe ze sprzedaży wzrosły o 34% r/r do 1 409,2 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2023 r. wzrosły o 44% r/r do 384 mln zł, dzięki uwzględnieniu wyników spółek przejętych pod koniec 2022 r., a także dodatniej zmianie kapitału obrotowego, wskazała spółka.

"Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w 2023 r. wyniosły -225,9 mln zł. Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (capex) w tym okresie wyniosły 123,7 mln zł. Dodatkowo, wydano 74,6 mln zł na nabycie udziałów w jednostce zależnej (Audioteka), 14 mln zł na nabycie udziałów w inwestycjach wycenianych metodą praw własności (akcje spółki Legimi), a także 5,4 mln zł na nabycie aktywów finansowych (zaliczki związane z działalnością akwizycyjną)" - czytamy dalej w sprawozdaniu finansowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 42,79 mln zł wobec 83,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 milionów Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)