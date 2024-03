Polenergia odnotowała 263,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 159,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"W 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 273,6 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 111,6 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk operacyjny wyniósł 381,2 mln zł wobec 237,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 547,6 mln zł wobec 354,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 547,6 mln zł i był wyższy o 193,3 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego głównie ze względu na wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych (o 125,1 mln zł), co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk, Kostomłoty, Grabowo i Piekło, wysokiej wietrzności w IV kwartale 2023 roku oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do cen z roku 2022 (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających)" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5 602,01 mln zł w 2023 r. wobec 7 069,24 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za cztery kwartały 2023 roku były niższe o 1 473,8 mln zł, co jest spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 1 652,4 mln zł) oraz gazu i czystych paliw (o 37 mln zł), skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmencie lądowych farm wiatrowych (o 186,8 mln zł) oraz dystrybucji (o 21,3 mln zł)" - napisano też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 159,9 mln zł wobec 120,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.

(ISBnews)