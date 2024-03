Pozyskane w ten sposób środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na finansowanie morskich farm wiatrowych na Bałtyku. - To historyczny moment, Polenergia wypływa na szerokie wody. Decyzja akcjonariuszy o możliwości emisji akcji na ogromną kwotę 3,4 miliarda złotych otwiera naszej Grupie możliwość wejścia do zupełnie innej ligi – skomentowała przewodnicząca rady nadzorczej Polenergii Dominika Kulczyk cytowana w informacji prasowej.

Pieniądze na "zielone" projekty

Spółka szacuje, że na rozwój offshore ma trafić 85-95 proc. świeżo pozyskiwanego kapitału. Reszta przeznaczona zostanie na projekty wiatrowe na lądzie, farmy słoneczne oraz inwestycje w elektromobilność. Oprócz emisji akcji Polenergia chce sfinansować budowę wiatraków na Morzu Bałtyckim za pomocą finansowania dłużnego.

- Decyzja akcjonariuszy pokazuje ogromną wiarę rynku i inwestorów w potencjał Polenergii i nasze projekty offshore’owe. Głosowanie odbyło się bez jednego głosu sprzeciwu – powiedział z kolei nowy prezes spółki Jerzy Zań cytowany w komunikacie prasowym.

Współpraca przy budowie trzech farm

Partnerem Polenergii przy inwestycjach w offshore jest norweski koncern Equinor. Spółki chcą zrealizować trzy farmy na Bałtyku. MFW Bałtyk I to projekt o największej mocy, 1560 MW. Powstanie on w odległości 80 km od brzegu. Powstanie on na powierzchni nieco ponad 128 km kw., na głębokości 25-35 m. MFW Bałtyk II będzie miała moc 720 MW i będzie zlokalizowana 37 km od brzegu. Powierzchnia farmy to 122 km kw., na głębokości 23-41 m. MFW Bałtyk III również będzie miała moc 720 MW, ale stanie bliżej brzegu (22 km) i będzie miała nieco mniejszą powierzchnię (119 km kw.). W tym miejscu morze ma głębokość 25-39 m.

Zmiany w Polenergii

Decyzja o emisji akcji jest drugą istotną informacją od Polenergii w tym miesiącu. Na początku marca spółka ogłosiła zmiany w zarządzie. Prezesem spółki został Jerzy Zań, który w latach 2019-2023 pełnił funkcję wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska, gdzie specjalizował się w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii.