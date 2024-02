Zarząd Polenergii podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu udzielenia zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego.

Intencją zarządu jest uzyskanie upoważnienia na okres trzech lat do podwyższenia kapitału o kwotę nie wyższą niż 115 828 368 zł poprzez emisję nie więcej niż 57 914 184 nowych akcji, podała spółka. Zarząd planuje pozyskać w latach 2024-2027 łączne wpływy w wysokości do ok. 3,4 mld zł, dzięki emisji nowych akcji.

Reklama

Upoważnienie umożliwi zarządowi "przeprowadzenie w przyszłości jednej lub większej liczby emisji nowych akcji spółki w celu pozyskania finansowania na realizację celów strategicznych spółki obejmujących dalszą realizację projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych spółki, w tym w zakresie rozwoju i budowy farm wiatrowych (morskich i lądowych) oraz farm fotowoltaicznych, jak również dalszego rozwoju projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności" - czytamy w komunikacie.

Równocześnie, w związku z istotną skalą planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację celów strategicznych, zarząd rozpoczął przegląd opcji w zakresie realizacji celów strategicznych w obszarze elektromobilności, strategii wodorowej oraz nowych projektów zagranicznych i nie wyklucza podjęcia w przyszłości, w zależności od wyników przeglądu, decyzji o odstąpieniu od ich dalszej realizacji lub o zmianie sposobu lub zakresu ich realizacji. Powyższa decyzja pozostanie bez wpływu na zamiar dalszej realizacji przez spółkę celów strategicznych w pozostałych obszarach, jak również planów spółki co do przeprowadzenia emisji nowych akcji spółki w granicach nowego kapitału docelowego, z wyjątkiem ewentualnej zmiany sposobu alokacji wpływów z emisji na inne cele strategiczne, podano także.

Reklama

Intencją zarządu jest, aby postanowienia statutu spółki dotyczące nowego kapitału docelowego przewidywały, w przypadku podjęcia decyzji o pozbawieniu prawa poboru nowych akcji dotychczasowych akcjonariuszy, przyznanie prawa pierwszeństwa umożliwiającego utrzymanie procentowego udziału w kapitale zakładowym akcjonariuszom posiadającym akcje reprezentujące co najmniej 0,2% kapitału zakładowego, czytamy dalej.

Na datę niniejszego raportu zarząd planuje pozyskać w latach 2024-2027 łączne wpływy w wysokości do ok. 3,4 mld zł, dzięki emisji nowych akcji przeprowadzonych w ramach nowego kapitału docelowego, przy czym ostateczna liczba wyemitowanych nowych akcji zależeć będzie od uwarunkowań rynkowych oraz wrażliwości cenowej popytu na akcje spółki, a tym samym może być niższa niż maksymalna możliwa do wyemitowania w ramach nowego kapitału docelowego liczba nowych akcji, zastrzegła Polenergia.

Zarząd zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie niezbędnym dla udzielenia zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego, zakończono w informacji.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 7,09 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)