Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 8 041 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 614 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata netto w tym ujęciu bez odpisów wyniosła 1 095 mln zł wobec 585 mln zł straty rok wcześniej.

Raportowana strata operacyjna wyniosła 8 186 mln zł wobec 760 mln zł straty rok wcześniej, zaś w ujęciu powtarzalnym EBIT był dodatni i wyniósł 758 mln zł wobec 483 mln zł straty rok wcześniej.

Raportowany zysk EBITDA sięgnął 1 698 mln zł wobec 339 mln zł zysku rok wcześniej, zaś powtarzalny zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 2 067 mln zł wobec 580 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24 889 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 21 455 mln zł rok wcześniej.

Capex (po korektach) wyniósł w ostatnim kwartale ub.r. 3 453 mln zł wobec 3 219 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane wyniki przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej

W całym 2023 r. spółka miała 5 012 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 3 328 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 95 964 mln zł w porównaniu z 73 435 mln zł rok wcześniej. Zysk netto w tym ujęciu bez odpisów wyniósł 2 035 mln zł wobec 3 412 mln zł zysku rok wcześniej.

"Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2023 roku wyniosła 5 012 mln zł wobec 3 328 mln zł zysku w 2022 roku, co jest rezultatem niegotówkowych odpisów aktualizujących wartości rzeczowych aktywów segmentu Energetyka Konwencjonalna" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Raportowany zysk EBITDA sięgnął 10 028 mln zł wobec 8 657 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś powtarzalny zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 10 722 mln zł wobec 7 120 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na poziomie EBITDA powtarzalnej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 10 722 mln zł, na co główny wpływ miała zmiana rezerwy rekultywacyjnej w efekcie zmian stóp procentowych" - czytamy dalej.

"Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 21 960 mln zł, co oznacza wzrost o 3 446 mln złotych w stosunku do III kwartału 2023 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,05x" - napisano też w komunikacie.

Segment Energetyki Konwencjonalnej

Segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował raportowany zysk EBITDA na poziomie 1 472 mln zł, czyli o 29% niższy w porównaniu z rokiem 2022.

EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 1 114 mln zł, co stanowi wynik o 38% niższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł -4 mln zł, na co wpływ miał przede wszystkim niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców finalnych.

Segment Dystrybucji wypracował 3 880 mln zł EBITDA.

Segment Ciepłownictwa osiągnął zysk EBITDA na poziomie 1 952 mln zł.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 56 mln zł.

W 2023 roku po raz pierwszy uwzględnione zostały wyniki segmentu Energetyki Kolejowej od daty przejęcia, tj. od 3 kwietnia 2023 roku. Wynik EBITDA wyniósł 1 243 mln zł.

Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za rok 2023 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej, Energetyki Kolejowej i Obrotu wyniósł ok. 6 649 mln zł, wskazano dalej w materiale.

"Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE za 2023 rok dobitnie pokazują, jak otoczenie rynkowe i regulacyjne wpływa na branżę energetyczną, i wskazują nam, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się zmierzyć w nadchodzących latach. Kierunek zmian obrazują dokonane na początku tego roku odpisy wartości aktywów konwencjonalnych. W ich efekcie PGE kończy rok 2023 z 5-miliardową stratą netto i zadłużeniem ekonomicznym o połowę wyższym niż w 2022 roku. Utrzymanie pozycji Grupy PGE wymaga od nas szybkich i intensywnych działań oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych w obszarze OZE, których realizacja z punktu widzenia finansowego i osiągania strategicznych celów Grupy PGE będzie najbardziej efektywna" - skomentował prezes Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.

Capex (po korektach) wyniósł w ub.r. 10 088 mln zł wobec 7 053 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w całym 2023 r. wyniosła 5 894 mln zł wobec 3 097 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)