Zysk operacyjny wyniósł 68 mln zł wobec 135,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 99,35 mln zł wobec 160,36 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 450,73 mln zł w 2023 r. wobec 1 523,28 mln zł rok wcześniej.

Drugie najwyższe w historii przychody ze sprzedaży

"W 2023 roku osiągnęliśmy drugie najwyższe w historii przychody ze sprzedaży, zarówno na poziomie jednostkowym (1,39 mld zł, tj. -4,6% r/r), jak i skonsolidowanym (1,45 mld zł, tj. -4,8% r/r). Niezwykle ważne jest dla nas także zaufanie ponad 99 900 klientów, którzy w minionym roku zdecydowali się przynajmniej raz zrealizować swoje zakupy w TIM-ie. Oznacza to wzrost o niemal 19% w stosunku do roku 2022 i stanowi dla TIM-u rekord wszechczasów" - napisał prezes spółki Krzysztof Folta w liście do akcjonariuszy.

"W parametrach finansowych, takich jak EBITDA czy przepływy finansowe, wyraźniej widać trudną sytuację na rynku dystrybucji elektrotechniki, w tym załamanie w segmencie odnawialnych źródeł energii, jakiego nadal doświadczamy. Porównując z rynkową konkurencją, widać, że nasz model biznesowy, wdrożony ponad 10 lat temu, obronił się w czasie dekoniunktury" - dodał.

W 2023 roku odnotowano spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 4,8%, do 1 450 732 tys. zł. Jednostka dominująca wygenerowała 95,6% przychodów ze sprzedaży całej Grupy.

Przychody ze sprzedaży 3LP

W 2023 roku przychody ze sprzedaży 3LP wyniosły 169 426 tys. zł i były wyższe o 3,86% w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Przychody ze sprzedaży usług logistycznych dla klientów zewnętrznych wyniosły 65 474 tys. zł i były niższe o 6,48% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku 2022, które wyniosły 70 008 tys. zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 53,44 mln zł wobec 100,41 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 523 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)