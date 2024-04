Strata operacyjna wyniosła 3,29 mln zł wobec 3,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,45 mln zł wobec 7,63 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,99 mln zł w 2023 r. wobec 150,95 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku skonsolidowane przychody APS Energia wyniosły blisko 126 mln zł (-16,5% r/r). Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 33,5 mln zł, co dało wzrost marży na tym poziomie do 26,6% wobec 25,9% uzyskane w 2022 roku. Ubiegły rok Grupa zamknęła stratą netto w kwocie 6,8 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Rok 2023 był okresem pełnym wyzwań

"Rok 2023 był okresem pełnym wyzwań związanych z dostosowaniem się do trudnego otoczenie rynkowego. Mierzyliśmy się z dalszymi konsekwencjami toczącej się wojny w Ukrainie, problemami z dostępnością komponentów czy zmieniającymi się kosztami produkcji. Ubiegłoroczny spadek sprzedaży był związany z niezależnym od nas przesunięciem części przychodów na kolejne kwartały. Niemniej, pomimo wzrastających kosztów komponentów oraz pracy, jak również zwiększonych kosztów sprzedaży spółek z Grupy, zdołaliśmy poprawić marżę brutto na sprzedaży. Naszym celem finansowym na kolejne kwartały jest zwiększenie uzyskiwanych marż, jak też optymalizacja części ponoszonych kosztów. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki dalszej dywersyfikacji geograficznej i sektorowej sprzedaży" - dodał prezes Piotr Szewczyk, cytowany w materiale.

W minionym roku udział sprzedaży eksportowej w ogólnych przychodach wzrósł do 60,1% wobec 59,3% w 2022 roku. Na początku marca br. Grupa posiadała portfel zamówień do realizacji w 2024 roku o wartości 91,4 mln zł, z czego 45% zostało zleconych przez klientów z rynku polskiego, podano także.

Grupa APS Energia zamierza dalej realizować strategię przyjętą na najbliższe lata. Zakłada ona dywersyfikację przychodów o kluczowe sektory takie jak magazyny energii, trakcje i transport czy energetykę atomową, przy wykorzystaniu zbudowanej pozycji w tych obszarach oraz istotnym rozszerzeniu swojej działalności o rynki eksportowe. Na rodzimym rynku szansą są fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, które w dużej części będą finansowały transformację energetyczną, podkreśla APS.

Transformacja energetyczna znaczna przyśpieszać

"Proces transformacji energetycznej w kraju znacznie przyśpieszył. Chcemy wykorzystać swoje doświadczenie i aktywnie włączyć się w przebudowę polskiego sektora energetycznego. APS Energia jest w gronie potencjalnych dostawców, branych pod uwagę przy projektach związanych z budową elektrowni jądrowych. W minionym roku rozwinęliśmy współpracę z najważniejszymi dostawcami technologii dla energetyki jądrowej. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z Westinghouse, EDF, KHN. Przed nami jeszcze kilka etapów weryfikacji i audytów ze strony tych firm" - dodał Szewczyk.

Włączenie się w globalny łańcuch dostaw przy realizacji projektów budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju jest jednym z priorytetów Grupy. Innym ważnym kierunkiem jest rozwój w sektorze magazynów energii.

Rosnący udział OZE

"Rosnący udział energii pozyskiwanej z OZE przybliża nas coraz bardziej do momentu, kiedy inwestycje w magazyny energii będą już nie tylko alternatywą, ale kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej. Skupiamy się na działaniach, które pozwolą na wykorzystanie naszych kompetencji i potencjału technologicznego, by zaoferować rynkowi odpowiednie do jego potrzeb rozwiązania" - powiedział prezes.

Kolejnym obszarem, w którym Grupa APS Energia chce dynamicznie rosnąć, jest rynek trakcji i transportu. Dowodem na potencjał tego rynku, zarówno w kraju, jak też za granicą, jest pozyskany kontrakt na dostawy podwagonowych przetwornic statycznych z PKP Intercity Remtrak oraz pierwsze zamówienie, które realizowane będzie dla Szwecji.

Grupa przechodzi reorganizację związaną z wyjściem z rynku rosyjskiego. Trwa proces sprzedaży spółki zależnej w Jekaterynburgu i likwidacji dwóch pozostałych spółek. To ma pozwolić na przekierowanie potencjału sprzedażowego na inne rynki eksportowe. APS Energia jesienią rozpoczęła przegląd opcji strategicznych, czytamy dalej.

"Pozyskany kapitał oraz strategiczne partnerstwo pozwoliłoby na dynamiczne przyspieszenie rozwoju Spółki. Pozyskanie know-how, efektu synergii, zainwestowanie w produkcję nowych urządzeń umożliwiłoby otwarcie kolejnego, technologicznego rozdziału w historii APS Energia" - zakończył Szewczyk.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 0,51 mln zł wobec 3,98 mln zł straty rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 150,95 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)