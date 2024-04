Zysk operacyjny wyniósł 2,99 mln zł wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 88,04 mln zł wobec 52,93 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. EBITDA skorygowana to 77,5 mln zł vs 47,54 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 618,55 mln zł w 2023 r. wobec 494,9 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Enel-Med zakończyła 2023 rok z zyskiem w wysokości 8 mln zł oraz 25-proc. dynamiką przychodów, których połowa pochodziła ze sprzedaży abonamentów medycznych. Zainteresowanie tymi produktami wzrosło o 23% w ujęciu rocznym. Pacjenci indywidualni wrócili też do oddziałów, o czym świadczy wysoka dynamika sprzedaży (+36% rok do roku) usług komercyjnych w przychodniach specjalistycznych. Przedstawiciele Enel-Med wskazują, że prywatna opieka medyczna, ze względu na wysokie koszty, jest dziś dobrem luksusowym i czas na większą partycypację finansową pracowników, jeśli oczekujemy efektu win-win na rynku B2B" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wzrost biznesu o jedną czwartą

"Wzrost naszego biznesu o jedną czwartą, biorąc pod uwagę, że nie dokonywaliśmy w ubiegłym roku żadnych akwizycji, uznaję za bardzo przyzwoity wynik. Złożyło się na niego kilka elementów. Po pierwsze, rosnące zainteresowanie pakietami medycznymi, które stanowią ponad połowę przychodów naszej Grupy. Po drugie, znacząco (o ponad 60%) wzrosły obroty z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które zlecają nam wykonanie usług medycznych na rzecz swoich klientów w ramach polis zdrowotnych. Po trzecie, w 2023 roku przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, co skutkowało powrotem wielu pacjentów do oddziałów w obszarze usług komercyjnych Fee For Service (FFS). Ponadto w minionym roku zakończyliśmy realizację trzyletniego planu inwestycyjnego, który spółka przyjęła, pozyskując kapitał (80,5 mln zł) w drodze drugiej emisji akcji na GPW w 2021 roku. Wiązało się to z oddaniem nowych placówek medycznych, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększyliśmy dostępność naszych usług dla pacjentów. Musimy też pamiętać o istotnym wpływie podwyżek cen, na osiągnięte wzrosty przychodów w roku 2023" - dodał prezes Jacek Rozwadowski, cytowany w materiale.

Udział różnych produktów przychodach

Największą część sprzedaży Grupy Enel-Med w 2023 roku - ponad 50% przychodów - stanowiły produkty zryczałtowane, czyli abonamenty medyczne. Ich dynamika sprzedaży wyniosła 23% r/r. Ponadto o 31% w ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż usług komercyjnych, w całym kanale tzw. fee for service (FFS). Pacjenci częściej korzystali z konsultacji lekarskich, leczenia oraz badań - w szczególności w obszarze stomatologii, usług szpitalnych oraz diagnostyki obrazowej - odłożonych bądź niezrealizowanych wcześniej z obawy na panujący stan epidemii, podano także.

Na rynku stomatologicznym (pod marką Enel-Med stomatologia) spółka odnotowała dynamikę przychodów komercyjnych na poziomie 22% r/r, bez dodatkowych akwizycji. Znakomitą dynamiką wzrostu w ubiegłym roku odznaczała się w Grupie rehabilitacja - 34% r/r, głównie pod marką enel-sport. W obszarze medycyny estetycznej pod marką ESTELL dynamika przychodów wyniosła 13%, podkreślono.

Zmiana w zachowaniu pacjentów

"Grupa Enel-Med, wraz z powrotem do swobodnego korzystania z usług w placówkach, zaobserwowała zmianę w zachowaniu pacjentów. Na znaczeniu zyskały rozwiązania cyfrowe, w szczególności rozwiązania mobilne. Z aplikacji Enel-Med na koniec 2023 roku korzystało 380 tys. osób. Za jej pomocą zarezerwowano aż 43% wizyt, ponad dwa razy więcej niż telefonicznie (19%)" - czytamy dalej.

"To potwierdzenie, że dobrze ulokowaliśmy swoje inwestycje, zmieniając i rozbudowując systemy informatyczne oraz kładąc nacisk na aplikację mobilną. W cyfryzacji usług medycznych jest ogromny potencjał, a Polacy się jej coraz mniej obawiają. Digitalizacja nie tylko przynosi korzyści w postaci wzrostu sprzedaży, ale przekłada się też na zmniejszenie liczby nieodwołanych wizyt, które zawsze były zmorą prywatnych gabinetów. Smartfonizacja usług medycznych ma swoje odbicie w e-commerce. Pacjenci coraz chętniej kupują usługi medyczne przy użyciu smartfona. Już teraz aplikacja generuje największe wzrosty przychodów Grupy Enel-Med biorąc pod uwagę kanały sprzedaży. Tylko w ostatnim kwartale ubiegłego roku dynamika wzrosła o jedną czwartą w porównaniu do pierwszego kwartału tego samego roku" - dodał prezes.

Wysokie koszty prowadzenia działalności

Prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med zwraca uwagę, że dostawcy prywatnej opieki medycznej, pomimo spadającej inflacji, wciąż mierzą się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności.

"Nowoczesne zaplecze placówek, technologia czy najlepsi lekarze kosztują i musimy brać to pod uwagę, konstruując naszą ofertę. Prywatna opieka medyczna, właśnie ze względu na wysokie koszty, stała się dziś dobrem luksusowym. A firmy mają tendencję do oczekiwania więcej, niż są w stanie zapłacić. Dlatego uważam, że nie należy wymagać od pracodawcy pełnego finansowania rosnących kosztów abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych. Czas na większą partycypację finansową pracowników, szczególnie tych z wyższymi oczekiwaniami. Wyniki zrealizowanych przez nas badań jasno wskazują, że jako społeczeństwo dojrzewamy do tzw. partycypacyjnego modelu w ochronie zdrowia. Już 6 na 10 pracowników jest gotowych partycypować w kosztach swoich pakietów medycznych" - podsumował Rozwadowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 7,93 mln zł wobec 23,94 mln zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

