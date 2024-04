Zysk operacyjny wyniósł 0,6 mln zł wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,6 mln zł wobec 0,92 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W porównaniu do poprzedniego okresu spółka odnotowała nieznaczny spadek wskaźników rentowności. Głównym czynnikiem spadku wskaźników były nieznacznie niższe przychody zrealizowane w roku 2023, co spowodowało wygenerowanie niższego zysku netto. Niemniej należy wskazać, że wyniki zostały obciążone w roku 2023 kosztem wyceny programu motywacyjnego za lata 2022-2023. Analiza wskaźników na poziomie znormalizowanym, tj. z wyłączeniem wpływu niegotówkowej wyceny programu motywacyjnego, wskazują na znaczącą poprawę efektywności spółki. Spółka w 2023 roku dokonała również całkowitej spłaty zadłużenia finansowego, w związku z czym wskaźnik zadłużenia wyniósł 0,0%, co odzwierciedla brak zadłużenia w analizowanym okresie" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,58 mln zł w 2023 r. wobec 4,11 mln zł rok wcześniej.

3R Games to notowany na rynku głównym GPW producent gier i aplikacji w technologii VR (virtual reality) oraz AR (augmented reality) z Grupy PlayWay. Spółka powstała z połączenia notowanej na warszawskiej giełdzie HubStyle z poznańskim studiem deweloperskim 3R Studio Mobile. Strategią spółki jest produkcja gier VR ze szczególnym uwzględnieniem platformy Oculus.

