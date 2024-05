"Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 1 czerwca 2026 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych kapitałem rezerwowym" - czytamy w uchwałach ZWZ.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)