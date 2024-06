Za spadek inwestycji odpowiadają przede wszystkim spółki, w których pakiety akcji dające kontrolę należą bezpośrednio lub pośrednio do Skarbu Państwa (w uproszczeniu: firmy państwowe) i są notowane na warszawskiej GPW. To bardzo często liderzy w swoich branżach, regularnie okupujący najwyższe miejsca w rankingach obrazujących skalę działania krajowych przedsiębiorstw (choć nie wszystkie ich inwestycje są ulokowane w Polsce). Dodatkowo reprezentują sektory kapitałochłonne. Stąd ich decydujący wpływ na poziom inwestycji giełdowych przedsiębiorstw. W pierwszych trzech miesiącach tego roku ta grupa przedsiębiorstw wydała na zakup rzeczowych aktywów trwałych 15,7 mld zł, co stanowi niemal 80 proc. wszystkich inwestycji firm z GPW. W porównaniu z I kw. 2023 r. wydatki tej grupy firm obniżyły się o 3,2 proc., co po uwzględnieniu inflacji daje przeszło 6-proc. spadek w ujęciu realnym.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ