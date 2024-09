Indeksy giełdowe w USA - wyniki

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,09 proc., do 40.974,97 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,16 proc. i wyniósł 5.520,07 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,30 proc. do poziomu 17.084,30 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,19 proc. do 2.145,22 pkt.

Szanse na obniżkę stóp

Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 2,90 proc., do 21,32 pkt.

W środę rynki próbowały odrobić wtorkowe straty. Inwestorzy czekają na piątkowy raport o zatrudnieniu. Spodziewają się, że Fed rozpocznie łagodzenie polityki we wrześniu i obniży stopy procentowe o ponad dwa pełne punkty procentowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy - byłby to najbardziej gwałtowny spadek poza okresem spowolnienia gospodarczego w latach 80-tych. Piątkowe dane o płacach są uważane za kluczowe w kształtowaniu skali początkowej obniżki stóp procentowych.

Rynki wyceniają obniżkę stóp procentowych w USA na wrześniowym posiedzeniu Fedu. W następstwie raportu Departamentu Pracy wskazującego, że liczba ofert pracy spadła do najniższego poziomu od stycznia 2021 r., oraz komentarzy prezesa Fed w Atlancie, Raphaela Bostica, prawdopodobieństwo obniżki o 50 pb. wynosi 50 proc., według narzędzia FedWatch firmy CME.

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w lipcu wyniosła 7,673 mln wobec 7,910 mln odnotowanych miesiąc wcześniej po korekcie z 8,184 mln.

Coraz gorsze nastoje w biznesie

W opublikowanej w środę w USA tzw. Beżowej Księgdze Fed wskazał na spowolnienie wzrostu gospodarczego, niewielki wzrost cen i ochłodzenie nastrojów wśród pracodawców.

"Pracodawcy byli bardziej selektywni w zatrudnianiu i mniej chętnie zwiększali liczbę pracowników, wskazując na obawy związane z popytem oraz niepewne perspektywy gospodarcze. W związku z tym czas znalezienia pracy przez kandydatów wydłużał się" - napisano w raporcie.

W środę Departament Handlu USA poinformował w II wyliczeniu, że zamówienia na dobra trwałe w USA w lipcu wzrosły o +9,8 proc. mdm wobec wstępnego odczytu +9,9 proc. i spadku o 6,9 proc. miesiąc wcześniej.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w lipcu wzrosły o 5,0 proc. mdm. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 4,8 proc. mdm.

Przewidywana większa zmienność na rynkach przed wyborami

W ocenie Wolfe Research, inwestorzy powinni przygotować się na większą zmienność na rynkach w związku ze zbliżającymi się wyborami.

W środę kolejną sesję zniżkowały akcje Nvidii i straciły 1,7 proc. We wtorek akcje spółki spadły potaniały o 9,5 proc., obniżając wartość spółki o rekordowe 279 mld USD.

"Jednym z największych zagrożeń jest obecna koncentracja rynku i wystarczy, że największe spółki będą niestabilne, aby przełożyło się to na cały rynek” - powiedział Justin Onuekwusi, dyrektor inwestycyjny w firmie inwestycyjnej St. James's Place.

Departament Sprawiedliwości USA wysłał wezwania sądowe do Nvidia Corp. i innych firm, szukając dowodów na to, że producent mikroprocesorów naruszył przepisy antymonopolowe, co stanowi eskalację dochodzenia w sprawie dominującego dostawcy procesorów AI.

Według źródeł Bloomberga, Departament wysyła prawnie wiążące żądania, które zobowiązują odbiorców do dostarczenia informacji, co przybliża rząd do złożenia formalnej skargi. Urzędnicy antymonopolowi obawiają się, że Nvidia utrudnia przejście do innych dostawców i karze nabywców, którzy nie korzystają wyłącznie z jej chipów sztucznej inteligencji.

Różnorodne wyniki spółek technologicznych

Inne spółki technologiczne odrabiały straty - Advanced Micro Devices wzrosło o blisko 3 proc., a Tesla o 4 proc.

Akcje Dollar Tree zniżkowały o ponad 22 proc. po tym, jak spółka obniżyła całoroczne prognozy sprzedaży netto i skorygowanego zysku na akcję.

Ponad 17 proc. straciły notowania U.S. Steel po raporcie „Washington Post”, że Biały Dom jest gotowy zablokować umowę przejęcia przez japoński koncern Nippon Steel.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik zniżkują o 2,15 proc. do 68,83 USD za baryłkę, a październikowe futures na Brent spadają o 1,88 proc. do 72,36 USD/b. (PAP)