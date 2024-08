Indeks Dow Jones oraz inne główne indeksy zyskują

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,24 proc. i wyniósł 40.842,79 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,58 proc. i wyniósł 5.522,30 pkt. To był najlepszy dzień dla tego indeksu od lutego 2024 roku.

Nasdaq Composite wzrósł o 2,64 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.599,40 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 1,12 proc. do 2.268,31 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX spada o 9,33 proc., do 16,07 pkt.

Fed coraz bliżej obniżek stóp

Podczas konferencji prasowej prezes Fed Jerome Powell w środę po posiedzeniu Rezerwy Federalnej powiedział, że jeśli dane nadal będą dawać bankowi centralnemu pewność, że inflacja zwalnia, może być gotowy do ruchu.

"Jeśli ten test zostanie spełniony, obniżka naszej stopy procentowej może być na stole już na następnym posiedzeniu we wrześniu" – powiedział Powell.

"W rzeczywistości to, co widzimy teraz, jest lepsze niż w zeszłym roku. Zwróciliśmy uwagę, że znaczna część postępów z ubiegłych lat dotyczyła cen towarów, które spadały w niestabilnym tempie. To jest szersza dezinflacja. Ceny towarów spadają. Obecnie obserwujemy również postępy w dwóch innych dużych kategoriach, usługach innych niż mieszkaniowe i usługach mieszkaniowych" - dodał.

Normalizacja rynku pracy w USA

Prezes Fed ocenił, że rynek pracy w USA normalizuje się.

"Tworzenie nowych miejsc pracy jest na przyzwoitym poziomie. Płace idą w górę na wysokim poziomie i stopniowo spadają. Liczba wolnych miejsc pracy spadła. Wciąż są jednak wysokie jak na standardy historyczne. Uważamy, że obserwujemy normalizację rynku pracy - powiedział. Dodał, że inflacja w USA znacznie spadła.

"Nasza gospodarka poczyniła znaczne postępy w kierunku osiągnięcia obu celów w ciągu ostatnich dwóch lat. Rynek pracy osiągnął lepszą równowagę, przy ciągłym silnym wzroście zatrudnienia i niskiej stopie bezrobocia. Inflacja znacznie spadła z 7 proc. do 2,5 proc." - powiedział prezes Fedu.

Federalny Komitet Otwartego Rynku optymistycznie o inflacji

Federalny Komitet Otwartego Rynku uderzył w nieco bardziej optymistyczny ton w swoim oświadczeniu po posiedzeniu, stwierdzając, że w ostatnich miesiącach poczyniono dalsze postępy w kierunku obniżenia inflacji bliżej celu banku centralnego na poziomie 2 proc.

"Fed wykorzystał dzisiejsze oświadczenie, aby przygotować rynki na nadchodzące obniżki stóp. Wraz z poprawą stóp inflacji i wzrostem bezrobocia, Fed może obniżyć stopy procentowe, utrzymując nominalną stopę funduszy powyżej stopy inflacji" – napisał w nocie główny ekonomista LPL Jeffrey Roach.

"Rynki prawdopodobnie pozytywnie zareagują na subtelną zmianę tonu" - dodał.

Dane o zatrudnieniu opublikowane wcześniej w środę również wskazywały na spowolnienie gospodarki i wspierały wysiłki bankierów centralnych na rzecz obniżenia inflacji. Wzrost liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym jeszcze bardziej spowolnił w lipcu, ponieważ tempo wzrostu płac spadło do najniższego poziomu od trzech lat, wynika z najnowszego raportu ADP.

Wzrosty spółek technologicznych przyciągają uwagę inwestorów

Spółki technologiczne o dużej kapitalizacji powróciły do gry podczas środowej sesji giełdowej. Akcje Nvidia wzrosły o około 12,5 proc., odrabiając część strat z tego miesiąca. To był najlepszy dzień dla tej spółki od 22 lutego.

Optymizm wokół spółek technologicznych to efekt lepszych od oczekiwań wyników Advanced Micro Devices. Rosły m.in. notowania Apple, Meta Platforms i Amazon.

Akcje Microsoftu spadły około 1 proc. po publikacji wyników kwartalnych, które okazały się generalnie lepsze od oczekiwań, ale spółka rozczarowała przychodami z segmentu chmurowego.

Niespodziewany wzrost liczby umów na sprzedaż domów

Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w czerwcu wzrosła o 4,8 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów wzrośnie o 1,5 proc. Miesiąc wcześniej liczba podpisanych umów na sprzedaż domów (pending home sales) spadła o 1,9 proc. mdm. po korekcie ze spadku o 2,1 proc. mdm.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w lipcu do 45,3 pkt. z 47,4 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 45,0 pkt.

Skromny wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym

W firmach w USA przybyło w lipcu 122 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 155 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 150 tys. - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 150 tys.

Spadek zapasów ropy naftowej i benzyny w USA

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 3,4 mln baryłek, czyli o 0,79 proc., do 433,05 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 3,7 mln baryłek, czyli o 1,6 proc., do 223,8 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 1,5 mln baryłek, czyli o 1,2 proc., do 126,8 mln baryłek

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zwyżkują o 4,96 proc. do 78,44 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 2,66 proc. do 80,72 USD/b. (PAP)