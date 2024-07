Do 32 proc. spadł odsetek badanych, którzy opowiadają się za przystąpieniem Polski do Europejskiej Unii Walutowej i zastąpieniem złotego wspólną walutą euro - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej Marcin Idzik z Minds&Roses, prezentując lipcowy Monitor Bankowy.

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

"Od lat pytamy systematycznie o opinie dotyczące tego, czy Polska powinna przystąpić do Europejskiej Unii Walutowej i zastąpić złotego wspólną walutą euro. Odczyt tegoroczny jest odczytem zdecydowanie mniej pozytywnym aniżeli odczyty z poprzednich lat" - powiedział Idzik.

Duży spadek poparcia

Dodał, że obecnie za przystąpieniem do Europejskiej Unii Walutowej odpowiada się 32 proc. badanych i jest to 17 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Przeciwko przyjęciu euro jest 56 proc. badanych, a 12 proc. to osoby niezdecydowane.

W pierwszym badaniu dotyczącym przystąpienia do strefy euro, które zostało przeprowadzone przez Minds&Roses w 2002 roku, zwolenników euro było 90 proc, a przeciwników - 10 proc.(PAP)