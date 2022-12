Reklama

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 2,18 proc., do 34.589,77 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia zyskał 3,09 proc. i wyniósł 4.080,11 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 4,41 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.468,00 pkt.

Zbliżamy się do poziomu ograniczeń, który wystarczy do obniżenia inflacji

"Jest sens, by złagodzić tempo podwyżek stóp procentowych, gdyż zbliżamy się do poziomu ograniczeń, który wystarczy do obniżenia inflacji. Czas na złagodzenie tempa podwyżek stóp może nadejść już na grudniowym posiedzeniu" - powiedział prezes Fedu Jerome Powell.

Powell wskazał, że Fed może pozostać przy restrykcyjnej polityce przez długi czas, zanim zakończy walkę z inflacją.

„Pomimo pewnych obiecujących zmian, przed nami długa droga do przywrócenia stabilności cen" – powiedział Powell.

Kolejne posiedzenie Rezerwy Federalnej zaplanowano na 13-14 grudnia.

Kurs akcji Tesli wzrósł w środę o blisko 8 proc., gdyż sprzedaż samochodów elektrycznych w listopadzie zwiększyła się mdm dzięki obniżkom cen i zachętom oferowanym na Model 3 i Model Y.

Akcje Boeinga zyskały 2 proc. po tym, jak przewodnicząca Komisji ds. Handlu Senatu USA Maria Cantwell przygotowała projekt wniosku przewidujący warunkowe dopuszczenie do użytku dla dwóch wariantów 737 MAX, jeśli będą zawierać one ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa.

Firma Biogen zyskała 4,7 proc. po tym, jak jej eksperymentalny lek na chorobę Alzheimera spowolnił spadek funkcji poznawczych w ściśle obserwowanym badaniu.

NetApp stracił blisko 6 proc. Firma zarządzająca danymi obniżyła swoje całoroczne prognozy dotyczące zysków i wzrostu przychodów.

Inwestorzy będą teraz czekać na dane z amerykańskiego rynku pracy – w piątek zostanie podana w USA stopa bezrobocia w listopadzie i liczba utworzonych w tym czasie nowych miejsc pracy poza sektorem rolniczym.

W firmach w USA przybyło w listopadzie 127 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 239 tys. w poprzednim miesiącu - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. Oczekiwano wzrostu o 200 tys.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 80,52 USD za baryłkę, po wzroście o blisko 3 proc., a styczniowe futures na Brent zwyżkują o 2,8 proc. do 85,36 USD/b.