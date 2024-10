Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Żabki

Jak podano w prospekcie, na potrzeby procesu budowania księgi popytu został ustalony przedział cenowy w wysokości 20-21,5 zł za jedną akcję oferowaną.

Akcje będą oferowane przez akcjonariuszy sprzedających. Ok. 266 mln akcji do sprzedaży oferuje Heket Topco, podmiot kontrolowany przez fundusz CVC, 31,6 mln sprzedawanych jest przez PG Investment Company, 11,5 mln - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ok. 33,5 mln akcji oferuje spółka Amphibian, czyli wehikuł byłych i obecnych menedżerów spółki, a 2,2 mln - Jacques de Vaucleroy. Pulę akcji w ramach dodatkowego przydziału oferują Heket Topco i EBOiR.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 mld akcji, co przy zaproponowanym przedziale cenowym dawałoby wycenę spółki na poziomie 20-21,5 mld zł.

Jak wynika z prospektu, 1 października rozpocznie się book-building wśród inwestorów instytucjonalnych, który potrwa do 9 października. W dniach 2-9 października potrwają zapisy dla inwestorów detalicznych. Cena akcji oferowanych, ostateczna liczba akcji w ofercie oraz ostateczne liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną ustalona 9 października.

Kiedy debiut Żabki na giełdzie?

Grupa Żabka planuje debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ok. 17 października.

Z prospektu wynika też, że Grupa Żabka w swojej polityce dywidendowej nie zakłada wypłaty dywidendy w średnim terminie. "Rada Dyrektorów obecnie zakłada zatrzymywanie dostępnych i przyszłych zysków na finansowanie rozwoju i działalności grupy, nie zamierza więc rekomendować wypłaty dywidendy w średnim terminie. W jej ocenie, inwestowanie zysków przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy" - napisano w prospekcie.

"W przyszłości Rada może ponownie przeanalizować politykę dywidendową, ale decyzje w tym zakresie będą podejmowane mając na uwadze różne czynniki dotyczące spółki i grupy, w tym perspektywy na przyszłość, przyszłe zyski, zapotrzebowanie na środki pieniężne, sytuację finansową, planowane nakłady inwestycyjne i plany rozwoju, a także wymogi prawne obejmujące wypłatę dywidendy, w tym zdolność do jej wypłaty" - dodano.

Decyzje dotyczące dystrybucji zysków są podejmowane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodnie z propozycją przedstawioną przez Radę Dyrektorów. Rada może także zaproponować wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

Jak podano, Żabka dotychczas nie wypłacała dywidendy.

Żabka - charakterystyka

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience, liczącą w Polsce ponad 10 tys. sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W połowie czerwca Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

Grupa Żabka w perspektywie średnioterminowej zamierza otwierać w Polsce i Rumunii ponad 1 tys. nowych sklepów rocznie; w tym roku celem jest uruchomienie ok. 1 tys. 100 sklepów. Potencjał rynku grupa ocenia na ok. 19,5 tys. sklepów w Polsce oraz ok. 4 tys. sklepów w Rumunii.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca br. sprzedaż do klientów końcowych wzrosła do 12 mld 893 mln zł, w porównaniu do 10 mld 532 mln zł w tym samym okresie 2023 r. Przychody wyniosły 11 mld 148 mln zł, co oznacza wzrost o 21,5 proc. rdr. (PAP)