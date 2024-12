Dyrektor generalny Tesli Elon Musk był kluczową postacią w kampanii wyborczej Trumpa i został wybrany na współlidera nowego Departamentu Efektywności Rządowej wraz z przedsiębiorcą Vivekiem Ramaswamym. Bliskość Muska do prezydenta-elekta, a także plan zespołu Trumpa złagodzenia amerykańskich przepisów dotyczących pojazdów autonomicznych, spowodowały gwałtowny wzrost akcji Tesli - zauważa Bloomberg.

„Stajemy się bardziej optymistyczni w stosunku do segmentu Robotaxi Tesli, po planach prezydenta-elekta Trumpa dotyczących potencjalnego opracowania federalnych ram dla pojazdów autonomicznych w Stanach Zjednoczonych” — napisał analityk Cantor Fitzgerald Andres Sheppard w notatce do klientów.

W środę akcje Tesli wzrosły o 3,5 proc. do 415 dolarów do godziny 11:45 w Nowym Jorku. Natomiast od wyborów prezydenckich w USA walory producenta samochodów elektrycznych podrożały łącznie o 64 proc., co zwiększyło kapitalizację spółki o ponad 515 miliardów dolarów.

Najwyższa cena od listopada 2021 r.

Ostatni raz akcje spółki były notowane powyżej 409 USD pod koniec 2021 r., kiedy stopy procentowe były bliskie zera, a rynek euforycznie patrzyła na wszystkie spółki związane z technologią.

Później nastąpiło tąpnięcie do którego doprowadziły obawy dotyczące inflacji i wyższych stóp procentowych. W tym czasie akcje Tesli potaniały o ponad 70 proc. Ich cena spadła z 409,97 USD z 4 listopada 2021 r. do 108,10 USD 3 stycznia 2023 r.

Wielki rajd po zwycięstwie Trumpa

Sytuacja uległa zmianie po tym, jak wyniki firmy za trzeci kwartał opublikowane w październiku przebiły szacunki i dały nadzieję, że najgorsze osłabienie EV może być już za nami. Mimo to, wielki rajd nastąpił dopiero po zwycięstwie Trumpa w wyborach w zeszłym miesiącu.

„Wejście Elona Muska do sfery politycznej poszerzyło myślenie inwestorów na temat fundamentalnych perspektyw Tesli”, powiedział analityk Morgan Stanley Adam Jonas, który również podniósł swoją cenę docelową akcji z 310 do 400 USD we wtorek.