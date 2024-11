W pierwszym kwartale przyszłego roku Tesla Elona Muska zamierza wprowadzić na chiński rynek to, co sprzedaje jako w pełni autonomiczną jazdę.

W czasie gdy Tesla oczekuje na zatwierdzenie regulacyjne, krajowi producenci samochodów elektrycznych informują klientów, że już wkrótce pojawią się ich własne zaawansowane usługi wspomagania kierowcy. W części aut już takie systemy działają.

Testy Xiaomi w SU7 EV

W zeszłym tygodniu prezes Xiaomi Lei Jun przeprowadził transmitowaną na żywo jazdę próbną SU7 EV, jadąc z „miejsca parkingowego na miejsce parkingowe”.

Przy tworzeniu tego systemu Xiaomi inspirowało się kompleksową technologią Tesli, w której kamery i modele AI są wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących jazdy w czasie rzeczywistym. Funkcja ma zostać przetestowana z wybraną grupą właścicieli i mediów.

„Ta technologia jest magiczna. Jest to również najbardziej zaawansowana technologia wspomaganej jazdy jak jest dziś dostępna. Została po raz pierwszy wydana przez Teslę w USA w styczniu. Nasi koledzy w Chinach zaczęli próbować nadrobić zaległości na tym nowym polu. Xiaomi zajmuje stosunkowo wiodącą pozycję w tej dziedzinie”, powiedział Lei podczas transmisji na żywo.

Bezpieczeństwo autonomicznej jazdy

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów wspomagania kierowcy są nadal kwestionowane. Systemy Autopilot i FSD Tesli są przedmiotem różnych pozwów i federalnych dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa, mimo to, wielu w branży stawia na technologię autonomicznej jazdy jako przyszłość mobilności.

Musk w zeszłym miesiącu zaprezentował prototypy Cybercaba Tesli. Przyznał, że robotaxi prawdopodobnie wejdzie do produkcji najwcześniej w 2026 roku.

Wyścig trwa

Producent pojazdów elektrycznych Zeekr, należący do Geely Automobile zaprezentował nową wersję 2.0 swojego inteligentnego rozwiązania wspomagania jazdy i planuje wprowadzić nawigację miejską w całym kraju do końca roku. Producent pojazdów elektrycznych rozważa również wprowadzenie w przyszłości swojej technologii ADAS na rynek globalny.

Chen Qi, który dołączył do Zeekr w 2021 roku po kierowaniu jednostką autonomicznej jazdy Huawei Technologies, uznał, że presja jaką wywiera na chińskich producentów FSD Tesli, to doby znak, ponieważ będzie promować większą konkurencję i innowacyjność. Chińscy inżynierowie są bardziej niż zdolni do tworzenia dobrych technologii, powiedział.

Gigant wyszukiwania Baidu i spółka joint venture Geely Jidu Auto, znana w Chinach również jako Jiyue, przesunęły granice i zastosowały sztuczną inteligencję w swoim elektrycznym hipersamochodzie, Robo X. Model ten może przyspieszyć od zera do 100 kilometrów na godzinę w zaledwie 1,9 sekundy i ma zasięg 650 kilometrów (403 mil) na jednym ładowaniu.

Xpeng, Li Auto i Great Wall Motor to niektórzy producenci samochodów, którzy również zaprezentowali swoje najnowsze oferty inteligentnej jazdy na targach, które potrwają się w Guangzhou do 24 listopada.