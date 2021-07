Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 71,96 USD, niżej o 0,33 proc.

Ropa Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 73,32 USD za baryłkę, niżej o 0,15 proc.

Inwestorzy śledzą sytuację epidemiczną na świecie, gdzie rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa delta.

Światowa Organizacja Zdrowia wezwała do zachowania ostrożności co do tempa otwierania gospodarek, a to w związku z gwałtownym wzrostem liczby notowanych nowych przypadków Covid-19.

W niektórych krajach Azji sytuacja zdrowotna szybko się pogarsza. Poważny wybuch kolejnej fali epidemii dotknął Indonezję. Wzrost przypadków koronawirusa notuje Tajlandia, a Japonia zamierza ogłosić stan wyjątkowy w czasie igrzysk olimpijskich w Tokio.

Tymczasem na rynkach trwa wyczekiwanie na nowe sygnały z krajów sojuszu OPEC+ w sprawie rozwiązania patowej sytuacji dot. dalszych dostaw ropy na globalne rynki.

Plany sojuszu, aby złagodzić w sierpniu i kolejnych miesiącach ograniczenia podaży ropy z OPEC+ - by zaspokoić rosnący globalny popyt - zostały storpedowane przez spór pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Arabią Saudyjską.

Chociaż impas w rozmowach w ramach OPEC+ może spowodować zacieśnienie sytuacji podażowej na rynkach paliw, jeśli w przyszłym miesiącu nie nastąpi podwyższenie produkcji ropy z sojuszu, stwarza to również ryzyko wojny cenowej, jeśli producenci z kartelu i jego sojusznicy zdecydują się na jednostronne zwiększenie produkcji ropy.

"Wydaje się, że teraz rynek pozycjonuje się na wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich z OPEC+, co jest dla cen ropy nieco +niedźwiedzie+" - mówi Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

"Przerwa w zwyżkach cen ropy, wymuszona przez impas w ramach OPEC+, skłania również rynek paliw do zwracania większej uwagi na możliwy spadek popytu z powodu ryzyka nowych wariantów Covid-19" - dodaje.

Tymczasem w USA mocno maleją zapasy ropy. Z branżowego cotygodniowego raportu Amerykańskiego Instytutu Paliw (API) wynika, że w ub. tygodniu zapasy ropy spadły tam o prawie 8 mln baryłek. Spadły też amerykańskie zapasy benzyny - o 2,74 mln baryłek.

Rządowe dane o zapasach ropy w USA zostaną opublikowane w czwartek - Departament Energii (DoE) poda je po 16.30.