I choć teraz Moskwa nie zakręca kurka, rynek znajduje się w niepewności. - Gazprom zachowuje się inaczej niż w poprzednich latach. Wywiązuje się jedynie z kontraktów długoterminowych, natomiast nie jest zainteresowany sprzedawaniem gazu przez giełdy czy rezerwowaniem dodatkowych przepustowości, szczególnie na dłuższy okres. Widać to dobrze na przykładzie Jamału - w grudniu zdecydowano się na aukcje dzienne w miejsce miesięcznych. I nawet gdy Rosjanie zwiększają przesył do swoich magazynów w Europie, nie zmienia to sytuacji - mówi Agata Łoskot-Strachota, ekspert ds. energetyki w Ośrodku Studiów Wschodnich (OSW).