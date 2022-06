W opublikowanym w czwartek raporcie Gaz-Systemu dotyczącym zrównoważonego rozwoju za 2021 r. spółka podała, że jej przychody netto ze sprzedaży wniosły w tym okresie 2,9 mld zł, zysk netto 642 mln zł. Firma zatrudniała 3276 pracowników.

Z raportu wynika także, że Gaz-System wydał na inwestycje w ubiegłym roku 5,4 mld zł, co stanowiło 90 proc. planu. Nakłady inwestycyjne dla 2021 roku ujęte w Planie Inwestycyjnym Gaz-Systemu na lata 2021–2023 wynoszą natomiast ponad 6 mld zł.

Operator przypomniał w raporcie, że w 2021 r. opracował Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju systemu przesyłowego (KDPR) na lata 2022–2031, który "identyfikuje przyszłe potrzeby polskiej gospodarki, związane z paliwem gazowym oraz określa kompleksowy plan działań na najbliższe dziesięciolecie".

W KDRP przedstawione zostały także nowe prognozy dotyczące zużycia gazu w Polsce.

"W perspektywie 10-letniej popyt rynkowy na gaz ziemny w ujęciu rocznym może wzrosnąć nawet o 50 proc. Tak duże wzrosty wynikają z procesu transformacji, coraz mocniej widocznego w sektorze energetycznym i ciepłownictwie" - ocenił Gaz-System w raporcie.

Spółka podsumowała też prace nad kluczowymi inwestycjami, jakie realizowała w 2021 r. W listopadzie Gaz-System zakończył układanie podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, która stanowi najważniejszy i najtrudniejszy element tego projektu.

Sfinalizowano też etap budowlany gazowego połączenia, łączącego północną oraz południową Europę. "Gaz-System w znacznej części zrealizował polski odcinek programu Korytarza Północ-Południe" - podkreśliła spółka.

W 2021 roku na Terminalu LNG w Świnoujściu trwała tzw. mała rozbudowa, czyli montaż 2 kolejnych regazyfikatorów SCV. "Prowadziliśmy też intensywne prace przy budowie 3-go zbiornika" - poinformował Gaz-System.

Dodano, że na granicy ze Słowacją wykonano symboliczną "złotą spoinę", która połączyła technicznie obie części liniowe interkonektora Polska – Słowacja. W październiku na granicy z Litwą wykonaliśmy kolejny "złoty spaw" na gazociągu międzysystemowym Polska – Litwa, który połączył systemy gazowe obu krajów.

Długość sieci przesyłowej jaką dysponował Gaz-System w 2021 r. wyniosła 11 394 km i wzrosła o 433 km.

Operator przesłał 19,3 mld m sześc. paliwa gazowego, a z uwzględnieniem magazynów gazu 21,3 mld m sześc. na podstawie 140 umów przesyłowych - w krajowym systemie gazowym i na podstawie 47 umów - w Systemie Gazociągów Tranzytowych (SGT). SGT to gazociąg jamalski biegnący przez Polskę na odcinku o długości 680 km.

Spółka podaje, że w 2021 r. na inwestycje remontowe sieci przesyłowej wydano 64,8 mln zł. Zrealizowano 356 zadań w tym 196 jednorocznych.

Spółka poinformowała również w raporcie, że w 2021 r. zaangażowana była w realizację 4 projektów badawczo-rozwojowych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA (INGA ma wzmocnić innowacyjność i konkurencyjność polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym w perspektywie najbliższych lat - PAP). Projekty te oprócz finansowania ze strony Gaz-Systemu otrzymują dofinasowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

"Kontynuowano i rozszerzono prace związane z oceną możliwości zatłaczania wodoru do sieci przesyłowej gazu m.in. poprzez udział w projektach międzynarodowych. W ramach projektu „Suitability of natural gas flow meters for renewable gases” przeprowadzono analizę wpływu domieszek wodoru i dwutlenku węgla w gazie ziemnym na pracę gazomierzy" - poinformował Gaz-System.

Dodał, że w 2021 r. w wyniku realizowanych prac związanych z ograniczeniem emisji metanu przeprowadzono m.in. badania, dzięki którym zaktualizowano współczynniki emisji metanu dla stacji pomiarowych. Przeprowadzono również testy nowych rozwiązań do wykrywania i pomiarów emisji metanu z infrastruktury przesyłowej. (PAP)

autor: Anna Bytniewska