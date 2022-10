Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 86,79 USD, wyżej o 1,45 proc. i po wzroście w środę o 3 proc.

Brent na ICE w dostawach na XII wyceniana jest po 92,97 USD za baryłkę, wyżej o 0,61 proc.

Prowadzona przez chińskie władze polityka "Zero Covid" prowadzi do lockdownów i uderza w gospodarkę. Dochodzi do tego kryzys na rynku nieruchomości, problem zadłużenia chińskich prowincji, ryzyko globalnej recesji, światowa inflacja i narastające napięcia międzynarodowe.

Chińscy urzędnicy debatują więc m.in. czy ograniczyć czas trwania kwarantanny dla osób przybywających do Chin - do 7 dni, 2 w hotelu i 5 w domu - podają anonimowe źródła cytowane przez agencję Bloomberg.

Obecnie izolacja związana z Covid-19 trwa 10 dni przy wjeździe do Chin.

Wprawdzie przywódca Chin Xi Jinping pochwalił podczas Zjazdu Partii Komunistycznej Chin stosowanie w kraju zasady "Zero Covid" w walce z epidemią koronawirusa, co stłumiło nieco nadzieje na zakończenie tej kontrowersyjnej polityki w niedługim czasie, ale sygnałem, że jakaś zmiana może się jednak zbliżać jest fakt, że chińskie linie lotnicze planują zwiększenie liczby lotów międzynarodowych jeszcze w tym miesiącu.

Według danych VariFlight, lockdowny i ograniczenia covidowe w Chinach praktycznie uniemożliwiły dostanie się do Chin, a loty do i z tego kraju są o ok. 95 proc. poniżej poziomów sprzed Covid.

Tymczasem poprawia się popyt na ropę i jej produkty w USA. Zapasy ropy naftowej w ubiegłym tygodniu spadły o 1,73 mln baryłek, czyli o 0,39 proc. do 437,36 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 114 tys. baryłek, czyli o 0,05 proc. do 209,37 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 124 tys. baryłek, czyli o 0,12 proc. do 106,19 mln baryłek - podał DoE.

