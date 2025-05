Jednak – jak wskazuje analiza VeloBanku – obecne kursy sugerują, że znaczna część tego efektu została już zdyskontowana przez rynek.

Złoty pozostaje silniejszy niż wcześniej zakładano. Kurs USD/PLN znajduje się obecnie na poziomie 3,76-3,77 zł, EUR/PLN – 4,27-4,28 zł, a CHF/PLN – 4,57-4,58 zł. Są to wartości niższe niż prognozowane jeszcze kilka miesięcy temu, co ogranicza potencjał dalszego osłabienia waluty.

Obniżka stóp procentowych: teraz dolar zacznie drożeć?

W najbliższych tygodniach możliwy jest lekki wzrost notowań USD/PLN do 3,80–3,85 zł. Do końca 2025 roku analitycy VeloBanku zakładają:

USD/PLN: wzrost do 3,80–3,85 zł, z ryzykiem wzrostu nawet do 3,90–4,00 zł w przypadku eskalacji geopolitycznej;

EUR/PLN: stabilizację w przedziale 4,25–4,35 zł, z potencjalnym spadkiem do 4,15 zł w korzystnym scenariuszu szybkiego rozwoju Polski na tle stagnującej Europy;

CHF/PLN: utrzymanie się w przedziale 4,50–4,60 zł, z ryzykiem wzrostu do 4,70–4,80 zł przy zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej.

Obniżka stóp procentowych: czynniki wspierające i ryzyka

- Z jednej strony napływ funduszy unijnych – w tym środków z KPO – oraz spadek inflacji CPI poniżej 3,5 proc. powinny działać stabilizująco na złotego. Z drugiej strony, zmniejszające się różnice w polityce monetarnej między NBP, które jak dotąd utrzymywało stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a głównymi bankami centralnymi, takimi jak EBC czy Fed, które zdecydowały się na ich obniżenie, mogą wywierać presję na osłabienie PLN. Dodatkowo, ryzyko globalnych wojen handlowych oraz napięcia geopolityczne pozostają istotnym źródłem niepewności dla rynków walutowych - komentuje Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.

Stopa referencyjna (refinansowa) w strefie euro wynosi obecnie 2,40 proc. z perspektywą spadku do 1,9 proc. do końca roku. Oznacza to, że dzisiaj rynek spodziewa się jeszcze dwóch cięć w tym kolejnego w czerwcu. EBC, monitorując dane o inflacji i spływające dane o PKB, będzie kontynuować obniżki stóp.

Stopy referencyjne w USA pozostają od grudnia 2024 r. na poziomie 4,25-4,50 proc., ale do końca roku mają spaść do poziomu 3,75-4,00, ale dopiero od czerwca lub lipca. Ryzyka inflacyjne w USA wzrosły, a niejasny proces negocjacji porozumień handlowych przez rząd USA wzbudza nieufność rynków.

Obniżka stóp procentowych przez NBP w maju 2025 roku nie powinna prowadzić do gwałtownego osłabienia złotego, ponieważ rynek w dużej mierze już uwzględnił ten ruch w wycenach. Złoty prawdopodobnie pozostanie na razie w trendzie bocznym. Wahania kursowe wobec USD i EUR mogą wywołać zmiany w retoryce RPP lub ewentualne porozumienia handlowe między USA a UE – choć reakcje mogą nie być synchroniczne, ze względu na efekt wojny handlowej USA na osłabienie amerykańskiego dolara - dodaje główny ekonomista VeloBanku.