Kiedy ZUS wypłaca pieniądze w ramach świadczenia 800 plus?

Świadczenie wychowawcze, powszechnie znane jako 800 plus, jest wypłacane co miesiąc na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy w jednym z dziesięciu stałych terminów, przypadających na: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. dzień każdego miesiąca.

Jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na weekend lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS realizuje przelew najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed planowaną datą.

800 plus - nowe terminy wypłat w listopadzie 2025

To właśnie za sprawą układu kalendarza niektórzy uprawnieni do świadczenia otrzymają 800 plus szybciej, a inni w listopadzie nie dostaną go wcale. Terminy wypłat z ZUS na listopad 2025 wyglądają następująco:

4 listopada (wtorek);

7 listopada (piątek) - w tym terminie zostaną również wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 9 listopada (niedziela);

12 listopada (środa);

14 listopada (piątek) - w tym terminie zostaną również wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 16 listopada (niedziela);

18 listopada (wtorek);

20 listopada (czwartek);

21 listopada (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 22 listopada (sobota).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 9, 16 i 22 dnia każdego miesiąca w listopadzie otrzymają 800 plus wcześniej. To jednak nie koniec zmian.

Ci rodzice w listopadzie 2025 bez 800 plus

W listopadzie 2025 roku część rodziców nie zobaczy przelewu z ZUS. Wynika to z układu kalendarza – 2 listopada przypada w tym roku w niedzielę. W związku z tym ZUS, stosując obowiązujące przepisy, przekaże świadczenia wcześniej – już 31 października, czyli w piątek. Oznacza to, że osoby otrzymujące rodzicielskie świadczenie wychowawcze drugiego dnia miesiąca, dostaną je jeszcze w październiku, natomiast kolejny przelew pojawi się dopiero 2 grudnia. W efekcie rodzice ci będą musieli czekać na kolejną wypłatę wyjątkowo długo.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Świadczenie 800 plus można otrzymać jedynie po złożeniu wniosku drogą elektroniczną – obecnie nie ma już możliwości przekazania dokumentów w formie papierowej. Wniosek można złożyć za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej,

aplikacji mobilnej mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego systemu należy wypełnić formularz, podając dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać go do ZUS. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku świadczenie zostaje przyznane i co miesiąc automatycznie przekazywane na wskazane konto bankowe.

800 plus nie dla wszystkich rodziców. Komu nie przysługuje?

Świadczenie 800 plus przysługuje zasadniczo na każde dziecko do momentu ukończenia 18 lat, jednak w niektórych przypadkach może zostać odmówione. Wsparcia nie otrzymamy, jeśli:

dziecko zawarło związek małżeński,

zostało umieszczone w instytucji zapewniającej pełne i bezpłatne utrzymanie, takiej jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła z internatem,

pełnoletnie dziecko pobiera już świadczenie wychowawcze na własne dziecko,

na dane dziecko przyznano podobne świadczenie za granicą – wyjątek stanowią świadczenia wypłacane w krajach UE/EFTA lub w Wielkiej Brytanii.

