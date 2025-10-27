Najważniejsze fakty w skrócie

3 499,50 zł - kwota wolna od zajęcia (środki, których bank nie przekaże komornikowi).

- kwota wolna od zajęcia (środki, których bank nie przekaże komornikowi). 175 006,40 zł - maksymalna kwota możliwa do wypłaty rodzinie zmarłego właściciela rachunku, jeśli wcześniej złożono dyspozycję na wypadek śmierci.

- maksymalna kwota możliwa do wypłaty rodzinie zmarłego właściciela rachunku, jeśli wcześniej złożono dyspozycję na wypadek śmierci. Limity wynikają z przepisów powiązanych z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu i są aktualizowane na podstawie danych GUS.

Co to znaczy: kwota wolna od zajęcia?

Kwota wolna od zajęcia to pieniądze, które pozostają do dyspozycji właściciela rachunku nawet po zajęciu konta przez komornika. Obecna wartość - 3 499,50 zł - odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia za pełen etat. Dzięki temu osoby objęte egzekucją nie zostają pozbawione całych środków do życia (dotyczy m.in. emerytów, pracowników i przedsiębiorców posiadających rachunki osobiste).

Dyspozycja na wypadek śmierci - szybki dostęp dla rodziny

Dyspozycja na wypadek śmierci pozwala wskazać osobę, która po przedstawieniu aktu zgonu otrzyma część zgromadzonych środków bez czekania na zakończenie postępowania spadkowego. Nowa maksymalna kwota to 175 006,40 zł - o jej wysokości decydują wskaźniki oparte na średnim wynagrodzeniu publikowanym przez GUS. Jeśli dyspozycja była złożona wcześniej, wypłata może nastąpić w ciągu kilku dni od przedstawienia dokumentu potwierdzającego zgon.

Skąd pochodzą te wartości?

PKO BP przelicza limity na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnych wynagrodzeniach. We wrześniu 2025 r. średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8 750,34 zł brutto - to właśnie od tego wskaźnika banki kalkulują nowe limity ochronne.

Co powinni zrobić klienci? (praktyczne kroki)

Sprawdź w banku, czy masz złożoną dyspozycję na wypadek śmierci. Zaktualizuj dane kontaktowe i beneficjenta, jeśli wskazana osoba się zmieniła. Przechowuj akt zgonu i dokumenty w miejscu, z którego rodzina będzie mogła szybko je przedstawić bankowi. Skonsultuj się z bankiem w kwestii czasu realizacji wypłaty (procedury mogą się różnić między instytucjami). Monitoruj informacje o zmianach przepisów, bo limity są powiązane z danymi GUS i mogą być aktualizowane.

Krótkie podsumowanie

Nowe limity to realna ochrona dla klientów: nawet przy zajęciu rachunku część środków pozostaje dostępna, a dyspozycja na wypadek śmierci daje rodzinie szybki dostęp do określonej kwoty. Warto sprawdzić swoje ustawienia w banku i - w razie potrzeby - je zaktualizować.

Najważniejsze liczby: