Troska o bliskich zaszyta w polisie

/> />

Nie każdy gest miłości musi być spektakularny. Czasem to po prostu decyzja podjęta w ciszy, z myślą o tych, których kochamy najbardziej. Ubezpieczenie na życie jest właśnie takim gestem. To obietnica, że nawet gdy nas zabraknie, nasi bliscy będą mogli spokojnie żyć dalej – spłacić kredyt, utrzymać dom, zapewnić dzieciom edukację czy zatroszczyć się o starszych rodziców.

Reklama

Wciąż jednak wielu Polaków nie ma wystarczającej ochrony. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) suma ubezpieczenia w wielu rodzinach jest zbyt niska, by realnie pokryć jej potrzeby. Eksperci radzą, by polisa chroniła dochody z co najmniej trzech lat i zabezpieczała wszystkie zobowiązania finansowe. To taka prosta „polisa spokoju na trzy lata” – czas, w którym rodzina może odnaleźć się po trudnych wydarzeniach i podjąć dobre decyzje bez presji finansowej.

Na szczęście coraz więcej osób myśli o ochronie. Dane PIU pokazują, że liczba aktywnych polis na życie w 2024 r. utrzymywała się na wysokim poziomie, a zainteresowanie ochroną rośnie. To ważny sygnał, że uczymy się troski o siebie nawzajem – nie tylko na co dzień, lecz także na przyszłość. Bo przecież nikt nie planuje choroby, wypadku czy nagłej straty, ale każdy może zaplanować bezpieczeństwo.

Ubezpieczenie na życie nie jest suchym dokumentem. To wyraz miłości i odpowiedzialności. To zapewnienie, że niezależnie od tego, co przyniesie los, bliscy nie zostaną sami z troskami.

Lepszy Start dla dzieci: kapitał na marzenia i bezpieczeństwo na dziś

/> />

Gdy zostajemy rodzicami, najważniejsze staje się szczęście, zdrowie i przyszłość naszych dzieci. Zaczynamy żyć nie tylko naszymi marzeniami, lecz także ich, bo każdy rodzic chce dać swojemu dziecku wszystko, co najlepsze – bezpieczeństwo, wsparcie i szansę na rozwój. Jednak życie bywa nieprzewidywalne, a codzienność często wystawia nasze plany na próbę. Ubezpieczenie Lepszy Start powstało po to, by pomóc rodzicom myśleć o przyszłości z większym spokojem.

To rozwiązanie łączy dwie perspektywy: zabezpieczenie potrzeb dziecka – przez zgromadzony kapitał z regularnie odkładanych pieniędzy – takich jak: studia, pierwszy wyjazd, ślub czy wkład własny na mieszkanie – oraz ochronę płynności finansowej rodziny na wypadek trudnych sytuacji. Kiedy dziecku coś się przydarzy (poważna choroba lub wypadek), polisa zapewni pieniądze, które pomogą powrócić do zdrowia. Dzięki temu jako rodzice możemy skoncentrować się wyłącznie na zdrowiu dziecka. Dodatkowo, jeśli rodzic zachoruje i będzie niezdolny do pracy, ubezpieczyciel przejmie obowiązek opłacania składek, aby – mimo trudności – na koniec polisy wypłacić gwarantowany kapitał. Zawierając polisy, które chronią nasze dzieci, uczymy je też odpowiedzialności i systematyczności. Lepszy Start to nie tylko plan oszczędzania – to obietnica realnej pomocy w trudnych sytuacjach i pewność, że zrobiliśmy wszystko, by przyszłość naszych pociech była spokojna. Bo kiedy rodzice zadbają o plan finansowy, troska o przyszłość dzieci zamienia się w realne decyzje i działania.

Gwarantowana emerytura – spokojna przyszłość

/> />

Dłuższe życie to ogromny dar, ale też wyzwanie. Z roku na rok żyjemy dłużej – zatem czas po zakończeniu pracy zawodowej może trwać nawet 25–30 lat. To dobra wiadomość, jeśli zawczasu zadbamy, aby to był czas spokoju, a nie niepewności.

Ubezpieczenie z gwarantowaną emeryturą to budowanie takiego bezpieczeństwa krok po kroku. W praktyce oznacza to, że w przyszłości otrzymujemy określoną, regularną wypłatę – niezależnie od tego, co dzieje się na rynkach finansowych czy w gospodarce. To jak prywatny filar bezpieczeństwa – oprócz emerytury państwowej czy oszczędności w banku.

Badania OECD pokazują, że w wielu krajach, także w Polsce, emerytury z systemu publicznego będą w przyszłości pokrywać coraz mniejszą część naszych wcześniejszych dochodów. Dlatego tak ważne jest, by budować swoje dodatkowe źródła wsparcia już dziś.

Ubezpieczenie z gwarantowaną emeryturą nie tylko zabezpiecza, ale też daje poczucie stabilności. Wiemy, że świadczenie będzie wypłacane niezależnie od sytuacji ekonomicznej i nie zabraknie go w połowie drogi.

To, co dziś jest decyzją, jutro może być spokojem. Bo choć nie wiemy, jak potoczy się nasze życie, możemy mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, by siebie i swoich bliskich otoczyć troską. A przecież właśnie o to chodzi – by przyszłość, na którą pracujemy każdego dnia, była nie tylko bezpieczna, lecz także pełna spokoju i godności.

partner