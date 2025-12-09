Czym jest abonament RTV i kto ma obowiązek go płacić?

Abonament radiowo-telewizyjny to opłata za posiadanie radia lub telewizora, przeznaczona na finansowanie działalności mediów publicznych. Zasady jego wnoszenia określa ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Zgodnie z nią przyjmuje się, że każda osoba posiadająca odbiornik używa go do odbioru publicznych programów radiowych lub telewizyjnych, co wiąże się z obowiązkiem rejestracji urządzenia i regularnego wnoszenia opłat.

Według danych KRRiT na koniec 2024 r. zarejestrowanych było 4,74 mln abonentów. W Polsce funkcjonuje około 12,5 mln gospodarstw domowych – 92,7% z nich posiada odbiorniki, lecz tylko 38,8% dokonało rejestracji. W praktyce abonament opłaca jedynie 0,7 mln gospodarstw, czyli 32,1% zobowiązanych.

Abonament RTV – ile aktualnie wynosi opłata?

Wysokość abonamentu na 2025 r. określono w rozporządzeniu KRRiT. Aktualne stawki wynoszą:

radioodbiornik – 8,70 zł miesięcznie (104,40 zł rocznie),

telewizor lub zestaw RTV – 27,30 zł miesięcznie (327,60 zł rocznie).

Przy płatności z góry przysługują zniżki. Roczne opłaty wynoszą wówczas:

radio – 94,00 zł,

telewizor/zestaw RTV – 294,90 zł.

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej?

Ustawodawca przewidział zwolnienia dla wybranych grup. Z opłat nie muszą ponosić m.in.:

osoby powyżej 75. roku życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

weterani – inwalidzi wojenni i wojskowi,

emeryci po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Aby uzyskać zwolnienie, należy przedstawić stosowny dokument w placówce Poczty Polskiej oraz złożyć oświadczenie.

Formularz dostępny jest tutaj: gov.pl

Co grozi za brak rejestracji odbiornika lub nieopłacanie abonamentu?

W przypadku stwierdzenia naruszeń Poczta Polska może wszcząć postępowanie administracyjne, które skutkuje:

wysłaniem upomnienia,

wystawieniem tytułu wykonawczego i przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego,

nałożeniem kary w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty,

wydaniem decyzji nakazującej rejestrację odbiornika oraz zapłatę zaległości.

Koniec abonamentu RTV. Nowy model finansowania mediów publicznych

5 grudnia Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania mają zreformować sposób funkcjonowania mediów publicznych.

Zdaniem rządu obecny model finansowania jest przestarzały i niewydolny. Choć formalnie media publiczne utrzymują się z abonamentu, od kilku lat kluczowym źródłem środków są rekompensaty z budżetu państwa.

Projekt przewiduje:

całkowite uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania.

rezygnację z obowiązku rejestracji odbiorników,

wprowadzenie stałego finansowania mediów publicznych z budżetu państwa.

W ustawie ma pojawić się minimalna gwarantowana kwota – nie mniej niż 2,5 mld zł rocznie. Środki trafią do KRRiT, która rozdzieli je między nadawców publicznych.

Reforma mediów publicznych – co jeszcze się zmieni?

Zmiana sposobu finansowania to jedynie część szerszej reformy, która ma uporządkować zasady funkcjonowania mediów publicznych. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest przebudowa struktury Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Najważniejsze propozycje:

powrót do 9-osobowego składu KRRiT (4 członków wskazuje Sejm, 2 Senat, 3 Prezydent),

wprowadzenie zasady rotacyjności – co dwa lata wymiana jednej trzeciej składu,

podniesienie wymogów kwalifikacyjnych dla kandydatów.

Projekt obejmuje także:

zasady wydatkowania środków publicznych na reklamy państwowe,

rozszerzenie kompetencji Prezesa UOKiK,

nowe obowiązki informacyjne dla wydawców prasy,

zmiany w pomiarach oglądalności i słuchalności,

nowe zasady rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Zmiany mają dostosować polskie prawo do europejskich standardów wynikających z EMFA – Europejskiego Aktu o Wolności Mediów.

Kiedy reforma wejdzie w życie?

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II/III kwartał 2026 r.

