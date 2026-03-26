Moja mama ma już prawie 80 lat. Czy ma szansę na świadczenie wspierające?

Seniorzy stanowią znaczną grupę osób wnioskujących o świadczenie wspierające. Z informacji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wynika, iż na dzień 16 lutego 2026 r. wydano 306 841 decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia w odniesieniu do osób, które ukończyły 75 rok życia, przy 674 757 wszystkich decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia. Jednak nie oznacza to, iż każdy senior otrzyma świadczenie.

Ważne Sam wiek lub konkretna choroba nie decydują o przyznaniu świadczenia wspierającego. Ważna jest odpowiednia ilość punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Takie decyzje wydają wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Aby ubiegać się o decyzję, trzeba posiadać status osoby z niepełnosprawnością.

Co tak naprawdę bada WZON, gdy wydaje decyzję o potrzebie wsparcia?

Przyznawane punkty dotyczą czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia wymienia 32 takie obszary.

Przykład Przykładowe czynności to poruszanie się w znanym/nieznanym środowisku, przemieszczanie się środkami transportu, prowadzenie rozmowy, ubieranie się, jedzenie i picie.

Dostałem 68 punktów. Co mogę teraz zrobić?

W terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć do WZON wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ile wynosi świadczenie wspierające dla osoby, która dostała 75 punktów?

Od 1 marca 2026 r. świadczenie wspierające przy 75 punktach wynosi 1188 zł miesięcznie (60% renty socjalnej). Po waloryzacji wzrosło zatem o 60 zł.

Czytałam, że będzie rewolucja w świadczeniu wspierającym. Co się zmieni i od kiedy?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało przeglądu obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów. Z dokonanego przeglądu wynika, iż rząd widzi potrzebę dokonania zmian. Miałyby one dotyczyć:

skrócenia terminów oczekiwania na wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia;

modyfikacji w ustalania wartości punktowych potrzeby wsparcia.

Trzeba jednak podkreślić, iż dokument nie zawiera szczegółów oraz planowanych terminów. W tym momencie nie wiemy jeszcze w jakim zakresie takie zmiany byłyby możliwe.

Mam orzeczenie na stałe, a dostałem świadczenie wspierające tylko na 7 lat. Jak to możliwe?

Okres, na jaki WZON wydaje decyzję zależy od tego, na jaki czas został przyznany stopień niepełnosprawności, ale maksymalnie na 7 lat. Wynika to z ustawy o świadczeniu wspierającym.

Przebywam w DPS-ie. Czy mogę otrzymać świadczenie wspierające?

Nie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może przyznać świadczenia wspierającego osobie, przebywającej w domu pomocy społecznej.

Mam na swoim utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością. Czy jej dochód wpływa na ulgę rehabilitacyjną w PIT?

Tak, świadczenie wspierające wpływa na wysokość dochodu osoby niepełnosprawnej. Aktualny limit wynosi 22 546,92 zł.