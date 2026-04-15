Handel, polityka i bezpieczeństwo coraz częściej się przenikają. A ich skutki widać nie tylko na poziomie państw, ale też w codziennym życiu – w miastach, na rynku pracy i w decyzjach firm. O tym w nowym programie „Komentarz Strategiczny” emitowanym na dziennik.pl rozmawiali Janusz Piechociński, dr hab. Jacek Siewiera, prof. Artur Nowak-Far i dr Kamil Flig. Dyskusję prowadził Szymon Glonek.

Reklama

Świat przyspiesza – i przesuwa się na Wschód

Azja rozwija się szybciej niż reszta świata. Chiny pozostają przemysłowym centrum, Indie rosną dynamicznie, a nawet Azja Centralna zaczyna przyciągać ogromne inwestycje i budować nowe szlaki transportowe.

Europa działa razem, ale myśli osobno

Unia Europejska próbuje prowadzić wspólną politykę, jednak w praktyce główną rolę nadal odgrywają państwa członkowskie. Każde z nich realizuje własne interesy, choć jednocześnie musi brać pod uwagę wspólne wyzwania.

Bezpieczeństwo to już nie tylko wojsko

Jeszcze niedawno bezpieczeństwo kojarzyło się głównie z armią. Dziś to znacznie szersze pojęcie. Obejmuje dostęp do surowców, stabilność dostaw, technologie i gospodarkę.

Nowe konflikty i napięcia pokazują, że granice między wojną a ekonomią się zacierają. Nawet zmiany w handlu czy nowe regulacje mogą być narzędziem nacisku. Przykładem jest rosnący protekcjonizm, który coraz częściej przybiera formę gospodarczego nacjonalizmu.

Zbrojenia: inwestycja czy koszt?

Polska zwiększa wydatki na obronność w szybkim tempie. To budzi pytania o konsekwencje.

Z jednej strony to konieczność – odpowiedź na rosnące zagrożenia. Z drugiej – realne obciążenie dla finansów publicznych. Pieniądze wydane na armię nie trafią do ochrony zdrowia, edukacji czy inwestycji lokalnych.

To, co dzieje się na świecie, coraz mocniej wpływa na życie w polskich miastach.

Globalne decyzje, lokalne skutki

Przykład? Rynek pracy. Polska jest jednym z liderów sektora usług biznesowych, ale ten model zaczyna się zmieniać. Automatyzacja i sztuczna inteligencja eliminują najprostsze stanowiska. W efekcie w niektórych miastach pojawiają się pierwsze spadki zatrudnienia.

To nie tylko zagrożenie, ale też sygnał, że gospodarka musi się przestawić na wyższy poziom – bardziej zaawansowane technologie i większą wartość dodaną.

Największym wyzwaniem jest dziś umiejętność połączenia tych elementów w spójną strategię. Jak z rozsypanych klocków ułożyć coś, co będzie działało na naszą korzyść.

Bo pytanie nie brzmi już, czy świat się zmienia.

Pytanie brzmi, czy Polska nadąży za tą zmianą – i czy potrafi ją wykorzystać.