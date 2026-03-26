Pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego z ZUS

ZUS po raz kolejny ostrzega ubezpieczonych przed oszustami oferującymi pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Proponują nawet 10 tys. zł za załatwienie sprawy czy 6-krotność miesięcznego świadczenia. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela darmowych porad i wszelkich informacji na temat wnioskowania o świadczenie. Uprawnieni składają wniosek, nie dokonując żadnych opłat. Co więcej, konsultanci oferują pomoc w wypełnieniu dokumentów i złożeniu ich stacjonarnie w ZUS. Można też zadzwonić na infolinię pod numer tel. 22 560 1600. Z tych form pomocy mogą skorzystać również pełnomocnicy ustanowieni przez osoby uprawnione do świadczenia - zwykle są to zaufane osoby bliskie, np. rodzina.

Uwaga szczególnie na osoby odwiedzające ludzi starszych w ich domach. Przedstawiają się jako eksperci z kancelarii prawniczych i namawiają do skorzystania z własnych usług. Warto ostrzec bliskie starsze osoby, aby nie podpisywały samodzielnie żadnych dokumentów. Często okazuje się, że w umowach zawarte są wysokie kwoty za usługę. Najlepiej, gdy skonsultują się w tej sprawie z najbliższymi.

Zdarzają się sytuacje, że osoby starsze z niepełnosprawnościami podpisują umowy z pośrednikami i dodatkowo udzielają im pełnomocnictwa. W efekcie tego upoważnienia kancelarie zmieniają numer konta do wypłaty świadczenia. Następnie z tych pieniędzy odejmują swoje honorarium, a resztę przesyłają na konto seniora. Są to niemałe kwoty, które starsi ludzie niepotrzebnie tracą.

Ważne Ani kancelarie, ani pośrednicy nie mają żadnego wpływu na przyznanie świadczenia przez ZUS.

Świadczenie wspierające - ile osób pobiera?

Z danych ZUS z zeszłego roku wynika, że w całej Polsce świadczenie wspierające pobiera już 255 tys. osób, na co zostało przeznaczonych aż 8,5 mld zł.

Co zrobić, aby uzyskać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające funkcjonuje od 2024 r. i przysługuje osobie, która otrzymała decyzję z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia (art. 6b3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), wydaną przez WZON czyli Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W dodatku poziom potrzeby wsparcia musi być ustalony na co najmniej 70 punktów. Kolejnym krokiem jest wniosek o świadczenie wspierające do ZUS.

Czym jest potrzeba wsparcia? To „następstwo braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. Przy ustaleniu potrzeby wsparcia bierze się pod uwagę, adekwatnie do wieku oraz niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz rodzaj wymaganego wsparcia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej wykonania oraz konieczności wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą, mającą na celu zapewnienie zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej.”

Najwyższe i najniższe świadczenie wspierające 2026

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON:

potrzeba wsparcia na poziomie 95-100 punktów - 220% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 90-94 punktów – 180% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 85-89 punktów - 120% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 80-84 punktów - 80% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 75-79 punktów - 60% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 70-74 punktów - 40% renty socjalnej.

Renta socjalna od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto. W związku z tym, najwyższe możliwe świadczenie wspierające wynosi od marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. 4352,68 zł (220% renty socjalnej), a najniższe 791,40 zł. Po przyznaniu świadczenia ZUS wybiera losowo jeden z poniższych terminów i przesyła je co miesiąc: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dzień miesiąca.