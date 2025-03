Renta wdowia to nowe świadczenie wprowadzone na podstawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ustawy z dnia 26 lipca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1243), będące połączeniem renty rodzinnej z innymi świadczeniami.

Do końca 2024 roku osoby, które miały prawo do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego, musiały zdecydować, które z nich chcą pobierać. W przypadku braku takiego wyboru automatycznie przyznawano im świadczenie o wyższej wartości. Zasada ta dotyczyła również sytuacji, gdy uprawnienie do renty rodzinnej pokrywało się z innymi świadczeniami emerytalnymi lub rentowymi.

Od 2025 roku wdowy i wdowcy, którzy są uprawnieni do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych (w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku) mogą otrzymywać oba te świadczenia w różnym wymiarze (więcej na ten temat w dalszej części artykułu).

Wcześniej wspomniana ustawa przewiduje górny limit wysokości renty wdowiej. Stanowi on trzykrotność najniższej emerytury. Po waloryzacji z 1 marca 2025 roku wysokość najniższej emerytury wzrosła o 5,5% z 1780,97 zł do 1878,91 zł brutto, w związku z czym w 2025 roku limit renty wdowiej zwiększył się z 5342,91 zł do 5636,73 zł brutto.

Jednak nie każda osoba otrzyma taką kwotę. Na wysokość renty wdowiej w 2025 roku wpływają:

wysokość świadczenia przysługującego wdowie lub wdowcowi,

wysokość świadczenia przysługującego zmarłemu małżonkowi,

wybrany wariant.

Renta wdowia – dwa warianty do wyboru

Wdowy i wdowcy mają do wyboru jeden z dwóch wariantów nowego świadczenia:

100% własnego świadczenia + 15% świadczenia po zmarłym małżonku,

100% świadczenia po zmarłym małżonku + 15% własnego świadczenia.

Osoby uprawnione do świadczenia same mogą zdecydować, jaki wariant wybierają lub zaznaczyć na wniosku, żeby to ZUS ustalił najkorzystniejszą opcję. Nie warto działać pochopnie, ponieważ różnice między wariantami mogą wynieść nawet kilkaset złotych!

Renta wdowia – kalkulator ZUS

ZUS na swojej stronie udostępnił kalkulator renty wdowiej, który pomaga wyliczyć wysokość nowego świadczenia w zależności od tego, czy wdowa lub wdowiec zdecydują się na pełną własną emeryturę i 15% dodatku po zmarłym lub 100% renty rodzinnej i 15% własnej emerytury. Wprawdzie wartości te są szacunkowe i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, z pewnością ułatwią wybór najkorzystniejszego wariantu.

Renta wdowia 2025 – tabela wyliczeń dla dwóch wariantów

Na podstawie kalkulatora ZUS, przygotowaliśmy tabelę z wyliczeniami wysokości wdowiej renty dla dwóch wariantów, w zależności od wysokości świadczenia wdowy lub wdowca oraz zmarłego małżonka.

Obecna emerytura brutto Obecna renta rodzinna brutto Renta wdowia brutto wariant I (100% renty rodzinnej + 15% emerytury) Renta wdowia brutto wariant II (100% emerytury + 15% renty rodzinnej) 1878,91 zł 2000,00 zł 2281,84 zł 2178,91 zł 2000,00 zł 2250,00 zł 2550,00 zł 2337,50 zł 2500,00 zł 2750,00 zł 3125,00 zł 2912,50 zł 2750,00 zł 3250,00 zł 3662,50 zł 3237,50 zł 3000,00 zł 3400,00 zł 3850,00 zł 3510,00 zł 3250,00 zł 3600,00 zł 4087,50 zł 3790,00 zł 3500,00 zł 3750,00 zł 4275,00 zł 4062,50 zł 4000,00 zł 4500,00 zł 5100,00 zł 4675,00 zł 4500,00 zł 5000,00 zł 4850,00 zł 4637,50 zł 5000,00 zł 5500,00 zł 5636,73 zł 5636,73 zł

Wnioski o wdowią rentę można składać od 1 stycznia 2025 roku. Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Nie przewiduje się wypłat z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 roku.

Komu nie przysługuje renta wdowia?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić następujące warunki:

mieć skończone co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

posiadać prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończyło się 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn,

nie wstąpić w nowy związek małżeński.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków skutkuje brakiem uprawnień do pobierania renty wdowiej.