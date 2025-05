Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728), każda osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny, ma obowiązek jego zarejestrowania i regularnego opłacania abonamentu. Ustawa jasno wskazuje, że samo posiadanie sprzętu zdolnego do odbioru sygnału RTV, bez względu na to, czy jest on faktycznie używany, wiąże się z koniecznością uiszczania opłat.

Ile kosztuje abonament RTV w 2025 roku?

Opłata za abonament RTV zależy od posiadanych odbiorników oraz liczby miesięcy, za jakie uiszczana jest opłata. Użytkownicy odbiorników, którzy wnoszą opłatę z góry za więcej niż jeden miesiąc, mogą liczyć na zniżki.

Opłata miesięczna za abonament RTV w 2025 roku wynosi:

8,70 zł – w przypadku radioodbiornika;

– w przypadku radioodbiornika; 27,30 zł – w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.

Wysokość opłat abonamentowych w 2025 roku z uwzględnieniem zniżek za wpłaty z góry

Liczba miesięcy,za którewnoszona jestopłata z góry Wysokośćabonamentu RTVza radioodbiornik Wysokość abonamentu RTVza odbiornik telewizyjnylub telewizyjnyi radiofoniczny 2 miesiące 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 33,80 zł 106,00 zł 5 miesięcy 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 94,00 zł 294,90 zł

Termin zapłaty za abonament RTV mija 25 maja

Osoby zobowiązane do uiszczania opłat za abonament radiowo-telewizyjny muszą pamiętać, że termin zapłaty za miesiąc maj mija 25 maja. Do tego dnia należy dokonać przelewu na konto Poczty Polskiej, która odpowiada za pobieranie abonamentu RTV. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować naliczeniem odsetek oraz dodatkowymi działaniami windykacyjnymi. Warto zatem nie zwlekać z płatnością, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2025 roku?

Jeśli nie uiścisz abonamentu RTV w wymaganym terminie lub nie zarejestrujesz odbiornika, mimo że go posiadasz, narażasz się na dotkliwą karę finansową. W 2025 roku wysokość sankcji wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej, co przekłada się na:

261 zł w przypadku radia,

w przypadku radia, 819 zł za nieopłacone radio i telewizję.

Kara ta nakładana jest jednorazowo, jednak brak reakcji na wezwanie do zapłaty może skutkować skierowaniem sprawy do egzekucji komorniczej lub skarbowej. Wówczas do zaległości doliczane są również koszty postępowania egzekucyjnego.

W szczególnych przypadkach urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję

Kontrole abonamentu RTV przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. Jeśli kontrola wykaże, że osoba zobowiązana do opłacania abonamentu RTV tego nie robi, w pierwszej kolejności wysyłane jest pisemne upomnienie. Od momentu jego otrzymania adresat ma 7 dni na uregulowanie zaległości. Jeśli tego nie zrobi, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i kieruje sprawę do urzędu skarbowego. Następnie zajmują się nią wyznaczeni poborcy podatkowi, którzy dysponują uprawnieniami podobnymi do komorników.

W przypadku dalszego braku zapłaty, urząd skarbowy ma możliwość przeprowadzenia egzekucji z różnych źródeł dochodu dłużnika, takich jak:

wynagrodzenie za pracę,

emerytura lub renta,

konto bankowe,

nadpłata podatku.

Zajęcie środków następuje na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską i nie wymaga zgody dłużnika. W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS, kwota potrącenia ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kwoty wolnej od zajęcia.