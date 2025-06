Jak uzyskać 800 plus na kolejny okres? Trzeba złożyć wniosek w terminie. Są też nowe zasady

800 plus to popularne w Polsce świadczenie finansowe, które można uzyskać na każde niepełnoletnie dziecko. Z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy. Oznacza to, że aby uzyskać środki z wyrównaniem za czerwiec, należy złożyć wniosek do ZUS do końca miesiąca. Nowy okres oświadczeniowy oznacza też zmiany dla części osób uprawnionych i dotyczy to obywateli Ukrainy.