"Na rynku walutowym czwartkowe notowania przebiegły w miarę stabilnie. Początkowo złoty osłabił się, jednak wrócił w pobliże poziomu poprzedniego zamknięcia, przez co poruszaliśmy się wokół 4,41/EUR. Spodziewam się, że nawet na początku przyszłego tygodnia kurs EUR/PLN ma szanse poruszać się w przedziale 4,40-4,42. Z kolei na eurodolarze po komunikacie Fed nastąpiło odreagowanie i dolar przejściowo się umocnił, jednak dane o PKB z USA wywindowały kurs w górę nawet do 1,1800" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

W środę Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0-0,25 proc. Fed ostrzegł, że pandemia koronawirusa nadal stanowi znaczne ryzyko dla amerykańskiej gospodarki.

Kurtek oceniła, że w najbliższym czasie kurs EUR/USD może poruszać się między 1,1720 a 1,180, a w dłuższej perspektywie notowania będą zależały od napływających z Europy informacji o pandemii.

Tymczasem Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu podał, że Produkt Krajowy Brutto USA w II kwartale spadł o 32,9 proc. w ujęciu zannualizowanym (SAAR) kdk. To największy w historii kwartalny spadek PKB w USA. Rynek oczekiwał spadku o 34,5 proc. w ujęciu zannualizowanym kdk.

Ekonomiści mBanku zwrócili uwagę, że według europejskiej metodologii oznacza to spadek o 9,5 proc. rdr.

Natomiast według pierwszego wyliczenia statystyków, PKB Niemiec w II kwartale (po uwzględnieniu dni roboczych - WDA) spadł o 11,7 proc. rdr wobec prognozowanych -10,7 proc. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł o 10,1 proc. po uwzględnieniu czynników sezonowych, co jest najmocniejszym spadkiem kdk od 1970 r., gdy rozpoczęto publikację takich danych.

RYNEK DŁUGU

Na krajowym rynku długu skarbowego rentowności zniżkowały po 4-6 pb na środku i na długim końcu krzywej.

"Odbicie na rynku długu jest bardziej wyraźne niż na walutach i rentowności spadają zarówno na rynkach bazowych jak i u nas. W Niemczech spadki są mocniejsze ze względu na dane o PKB. W kraju krótki koniec krzywej ma już bardzo niewielką przestrzeń do spadków, jednak cały czas długi koniec może jeszcze zniżkować. Przy słabych globalnych nastrojach cały czas są szanse na spadki rentowności da długim końcu. W razie wyraźnego pogorszenia globalnej sytuacji nie można wykluczyć, że w dłuższym terminie rentowności krajowych 10-latek osiągną poziom 1,20 proc." - powiedziała.

"Trend pozostaje spadkowy, trzeba jednak pamiętać, że po dzisiejszych spadkach, na rynkach może dojść do lekkiego odreagowania i rentowności mogą wzrosnąć o kilka punktów bazowych" - dodała.

Kurtek wskazała, że nastroje na rynkach wyraźnie się w czwartek pogorszyły, co szczególnie widać po spadkach na rynkach akcji. Zwróciła uwagę, że rynek szybko przeszedł do porządku dziennego po środowym komunikacie Fed i wypowiedziach prezesa Jerome Powella, gdyż nie przyniosły one zaskoczeń, a tym samym gołębi wydźwięk został wzmocniony.

Prezes Fed, Jerome Powell, na konferencji po środowym posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej ocenił, że wzrost przypadków Covid-19 powoduje spadek dynamiki ożywienia w USA. Dodał, że z powodu pandemii koronawirusa istnieje wielka niepewność co do kształtu przyszłego rozwoju gospodarczego w kraju. Oznajmił także, iż spadek PKB w II kw. będzie największy w historii USA. Dodał, że Fed będzie podejmował wszystkie potrzebne środki, by wspomóc gospodarkę tak długo, jak będzie to konieczne.

Odnosząc się do krajowej gospodarki, Kurtek oceniła, że zaplanowana na piątek na godz. 10.00 publikacja przez GUS szybkiego szacunku inflacji za lipiec w Polsce, nie powinna mieć wpływu na notowania obligacji.

Na rynkach bazowych rentowności obligacji skarbowych zniżkują i dochodowość amerykańskich papierów 10-letnich wynosi 0,543 proc. (-3,8 pb), a niemieckich -0,554 proc. (-5,5 pb).