Wartość wirtualnej waluty, która powstała jako parodia kryptowalut już ponad siedem lat temu, wzrosła o ponad 85 proc. w ciągu ostatnich 24 godzin i jest notowana na poziomie 0,13 dolarów – podaje CoinDesk. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie ponad 17 miliardów dolarów.

Kultowy Dogecoin rośnie (wow!)

Jak pisze CNN, jest to związane z wejściem na giełdę platformy Coinbase Global. Bitcoin osiągnął w tym tygodniu nowy rekord: powyżej 62 700 dolarów jeszcze przed wejściem na giełdę Coinbase. Inne kryptowaluty również cieszyły się dużymi zyskami.

Ale to wzrost Dogecoina jest godny uwagi. Waluta ta wzrosła o ponad 2000 proc. od początku roku i ma wielkiego fana w osobie prezesa Tesli Elona Muska, którego tweety na jej temat nieraz napędzały wzrost wartości Dogecoina.

Dogecoin cieszy się również statusem kultowego na Reddicie, gdzie popularna grupa – nie aż tak popularna jak grupa WallStreetBets stojąca za rajdem GameStop – postanowiła na początku tego roku podnieść wartość ulubionej kryptowaluty. Dogecoin wzrósł wówczas o ponad 600 proc.

Coinbase wchodzi na giełdę z wyceną blisko 100 miliardów dolarów

Giełda kryptowalutowa Coinbase Global w końcu weszła na giełdę w środę po południu z wyceną prawie 100 miliardów dolarów. Firma korzysta z rosnącego popytu (i cen) na Bitcoin, Ethereum i inne cyfrowe waluty.

Akcje Coinbase rozpoczęły handel po cenie 381 dolarów za akcję, co stanowi ponad 50 proc. skok. Akcje szybko poszybowały w górę do poziomu prawie 430 dolarów, po czym wycofały się, by zamknąć się na poziomie 328 dolarów – co oznacza wzrost o nieco ponad 30 proc. Przy tej cenie, Coinbase jest warty około 86 miliardów dolarów.

Firma wprowadziła swoje akcje bezpośrednio na Nasdaq. Jak podaje CNN, Coinbase jest teraz wart ponad trzy razy więcej niż Nasdaq, a także ma większą wartość rynkową niż firma macierzysta New York Stock Exchange Intercontinental Exchange (ICE).

Coinbase płynie na fali kryptowalut. Ceny Bitcoina wzrosły ponad dwukrotnie w tym roku i obecnie są notowane w pobliżu rekordowej ceny około 62 tys. dolarów. Ehtereum, druga najbardziej wartościowa kryptowaluta, wzrosła prawie trzykrotnie, po części dzięki temu, że jest to cyfrowa płatność używana w transakcjach dla niewymienialnych tokenów, czyli NFT.

Coinbase: jak inwestować w Bitcoina, jeśli boisz się kryptowalut

Coinbase twierdzi, że jest inwestycją w Bitcoina dla ludzi bojących się kupować Bitcoiny.

Konkurenci również są podekscytowani notowaniami Coinbase. „Debiut Coinbase jest naprawdę ważnym wydarzeniem w dojrzewaniu branży kryptowalutowej. Zbudowała silny biznes, a rynek w to wierzy” – powiedział Steve Ehrlich, dyrektor generalny Voyager Digital, brokera aktywów kryptowalutowych. „To jest dopiero początek” – dodał.