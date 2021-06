"Podobnie jak miesiąc temu dane z amerykańskiego rynku pracy były trochę słabsze od konsensusu, na poziomie wzrostu zatrudnienia. To wspiera oczekiwania, że w nastawieniu Fed nic się nie zmieni. Stąd słabszy dolar, a tym samym mocniejszy złoty, przy czym te ruchy nie były zbyt duże" - powiedział Wojciech Stępień.

O godz. 14.30 podano, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 559 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 650 tys. i wobec wzrostu o 278 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z +266 tys. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 5,8 proc., oczekiwano 5,9 proc. wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej.

Stępień zwrócił uwagę, że choć liczba miejsc pracy rozczarowała, to ważniejszy wydaje się być wzrost wynagrodzeń.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w maju o 2 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,5 proc. vs. konsensus +1,6 proc. i +0,2 proc.

"Krajowa waluta ma za sobą mocny okres. Przejściowo EUR/PLN dotarł wczoraj do 4,45, dziś trwało odreagowanie, ale po danych z USA złoty wrócił do umocniania. Kluczowe będzie to, co powie w przyszłym tygodniu RPP. W oczekiwaniu na posiedzenie EUR/PLN może zniżkować, jednak ograniczać go będzie poziom 4,45" - wskazał analityk.

"Jeżeli dostaniemy potwierdzenie, że w tym roku możliwe są podwyżki stóp, kurs może znaleźć się poniżej tego poziomu. W przypadku, gdyby posiedzenie miało gołębi wydźwięk, kurs może próbować wrócić powyżej 4,50" - dodał.

Choć w pierwszej części dnia złoty się osłabiał, to po danych z USA EUR/PLN wrócił do poziomu odniesienia na 4,46, a USD/PLN zszedł 0,3 proc. pod kreskę do 3,665. EUR/USD wzrósł o 0,3 proc. do 1,217 - tym samym dolar oddał niemal całość czwartkowego umocnienia.

RYNEK DŁUGU

Na koniec tygodnia rentowności krajowych SPW lekko zniżkowały na środku i długim końcu krzywej, przy rosnącym krótkim końcu.

"Przed środowym posiedzeniem RPP ruch na rynku długu będzie raczej niewielki, a rentowność papierów 10-letnich może poruszać się w przedziale 1,8-1,9 proc. W środę zmienność może wzrosnąć, a w przypadku spodziewanej subtelnej zmiany komunikacji i zapowiedzi końca programu QE, możemy testować poziom 2 proc." - powiedział Wojciech Stępień.

"Ruch ten będzie jednak raczej przejściowy. Na trwalsze zmiany potrzebne byłyby zapowiedzi końca QE w USA i wzrosty rentowności na rynkach bazowych" - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych straciły 5,5 pb do 1,572 proc., a niemieckich poszły w dół o 3 pb do -0,215 proc.