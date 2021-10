Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego stopa lombardowa została podniesiona do 1,00 proc. z 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa została pozostawiona bez zmian i wynosi 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli podniesiona została do 0,51 proc. z 0,11 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli do 0,52 proc. z 0,12 proc. w skali rocznej.

Decyzja RPP zaskoczyła rynek. Na podniesienie stóp procentowych przez RPP natychmiast zareagował złoty. Nasza waluta umocniła się wobec euro z ok. 4,59 do ok. 4,55 po godz. 15.20. Złoty zyskał także w stosunku do dolara umacniając się z prawie 3,98 do ok. 3,95.

Wcześniej przed południem polska waluta zyskała po wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który oświadczył, że ma nadzieję, iż reakcja NBP na wysoką inflację będzie należyta. Złoty umocnił się wówczas wobec euro z poziomu ponad 4,62 do 4,60, natomiast wobec dolara zyskał około 2 gr schodząc poniżej 3,99.

W środę rano po godzinie 9. euro wyceniano na prawie 4,63 zł, a dolara na pond 4 zł. Około godziny 16.30 za euro płacono prawie 4,56 zł, a za dolara 3,95 zł. (PAP)