"Na rynku walutowym wszędzie sporo się dziś dzieje. Przede wszystkim wyraźne i silne umocnienie się dolara wobec euro. Po części powodowane jest ono tym, że napływające dane inflacyjne i z realnej gospodarki USA sugerują, że sytuacja jest na tyle dobra, że być może Fed będzie przyspieszał tapering i szybciej zacieśniał politykę monetarną. Drugą przyczyną jest ogłoszony całkowity lockdown w Austrii od poniedziałku i obawy, że takiego ruchu dokonają także Niemcy" - powiedziała Monika Kurtek.

"W przypadku gorszych informacji pandemicznych możemy dotrzeć nawet do 4,70. Gdyby jednak sytuacja się uspokoiła i inwestorzy wyciszą swoje emocje, to przyszły tydzień pewnie rozpoczniemy w okolicach 4,67-4,68/EUR" - oceniła.

Kurtek zwróciła uwagę, że od rana złoty osłabia się wobec wszystkich głównych walut do dawno niewidzianych poziomów. W szczytowym momencie piątkowej sesji po południu kurs EUR/PLN dotarł do 4,69 i wyznaczył nowe 12-letnie maksimum. USD/PLN notowany był po 4,16 - najwyżej od roku. W ramach piątkowego umocnienia dolar testował poziom 1,125/EUR - najniżej od roku.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN jest 0,3 proc. nad kreską, w okolicy 4,685, USD/PLN rośnie o 0,9 proc. do 4,143, a EUR/USD zniżkuje o 0,6 proc. do 1,131.

"Potencjalny lockdown największej europejskiej gospodarki rodzi ryzyko spowolnienia gospodarczego nie tylko w Europie. Perspektywa zacieśniania polityki pieniężnej EBC oddala się. Te czynniki pchają EUR/USD poniżej 1,13, co z kolei ma spore konsekwencje dla innych walut" - zauważyła.

"Perspektywa dalszego zacieśniania polityki monetarnej NBP nie przekłada się na notowania złotego. O tym, jak silny jest ten czynnik globalny świadczy osłabianie się także węgierskiego forinta i czeskiej korony. Odpływ kapitału do dolara powoduje osłabienie walut naszego regionu. Lokalne kwestie niepewności dotyczące środków z KPO czy konflikty na różnych liniach z UE schodzą na dalszy plan" - dodała.

LOCKDOWN W AUSTRII

Kanclerz Austrii Alexander Schallenberg poinformował w piątek, że od poniedziałku w kraju rozpocznie się ogólnokrajowy lockdown. Niemcy mogą również rozważać podobny ruch, ponieważ Europa zmaga się z mocnym wzrostem zachorowań na Covid-19 w czasie czwartej już fali.

Austria nałoży od poniedziałku ogólnokrajową blokadę. Ma rozpocząć się w poniedziałek i potrwać przynajmniej 20 dni. Dodatkowo zapowiedziano, że od lutego 2022 roku szczepienie przeciw Covid-19 będzie obowiązkowe.

RYNEK DŁUGU

Notowania krajowcy SPW kontynuowały czwartkowy trend, w ramach którego 5-latki poprawiły 7-letnie maksimum, a 10-latki 3-letnie - odpowiednio do 3,37 i 3,38 proc. W połowie dnia obraz rynku uległ diametralnej zmianie i ostatecznie środek i długi koniec krzywej kończą dzień niżej, blisko poziomów z czwartkowego zamknięcia.

"Na rynku długu sytuacja również była ciekawa. W pierwszej części dnia rentowności SPW mocno rosły, odróżniając się od rynków bazowych. Wzrost obaw o wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w wyniku ewentualnego lockdownu w Niemczech zrewidował dochodowości, gdyż te zaczęły mocno spadać i spadkami kończymy dzień. W dół szły także rentowności obligacji niemieckich i amerykańskich" - zauważyła Kurtek.

Wyjaśniła, że inwestorzy zaczęli wyceniać scenariusz, w którym polityka monetarna w Europie będzie musiała wziąć pod uwagę ryzyko rewizji w dół prognoz gospodarczych na przyszły rok i wiążące się z tym oddalające się zacieśnienie polityki.

"Wiadomo, że nasz rynek oczekuje kolejnych podwyżek stóp nawet na najbliższym posiedzeniu RPP. W przyszłym tygodniu dane z krajowej gospodarki realnej, o ile nie będą słabsze od oczekiwań, mogą stać się impulsem ponownie budzącym te oczekiwania, co przełoży się na wzrost rentowności. Wydaje się, że kluczowa będzie sytuacja epidemiczna i w zależności od obaw inwestorów i wzrost awersji do ryzyka rentowności mogłyby jeszcze delikatnie spadać" - oceniła.

"Trzeba jednak mieć w pamięci te podwyżki stóp, przez które trwające spadki mogą okazać się krótkotrwałe" - dodała.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 5 pb do 1,536 proc., a niemieckich idą w dół o 5 pb do -0,3278 proc.