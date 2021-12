"Złoty stoi pod znakiem zapytania, jak duże i ile będzie jeszcze podwyżek stóp procentowych. My sądzimy, że dojdziemy do 4 proc. lub nawet powyżej, co będzie przekładało się na umocnienie złotego. Po zejściu EUR/PLN do 4,60, kurs do końca roku raczej będzie stabilny, a I kw. 2022 r. może przynieść umocnienie w okolice 4,55. Zwłaszcza, że mocne dane makro z kraju mogą wspierać oczekiwania na podwyżki stóp" - powiedział Piotr Popławski.

"Podejrzewam, że do końca roku, a może nawet nieco dłużej, eurodolar pozostanie w trendzie bocznym. Wszyscy zastanawiają się co będzie dalej z pandemią i widzą, że Omikron jest ryzykowny - to główny temat na najbliższe dni" - dodał.

W trakcie wtorkowej sesji złoty oddał część porannego umocnienia, jednak w drugiej połowie notowań EUR/PLN wrócił poniżej poziomu 4,60. Po południu EUR/PLN zniżkuje o 0,4 proc. do ok. 4,595, a USD/PLN idzie w dół o 0,3 proc. do 4,06. EUR/USD traci 0,1 proc. do 1,131.

RYNEK DŁUGU

We wtorek krajowa krzywa rentowności pozostała niemal na niezmienionym poziomie. Lekko w górę poszedł środek, który coraz bardziej zbliża się do poziomu 3,9 proc. i stopniowo poprawia 8-letnie maksimum. Na niemal 5-letnim szczycie utrzymuje się dochodowość 10-latek.

"Na krajowym rynku długu ciągle nie ma płynności i pewnie na początku roku również jej nie będzie. Rynek jeszcze nie wycenił w pełni oczekiwanych przez nas podwyżek stóp procentowych, więc pewnie w najbliższym czasie zobaczymy wyższe rentowności" - ocenił Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w dół o ok. 2 pb do 1,464 proc., a niemieckich pozostają bez większych zmian w okolicy -0,241 proc.