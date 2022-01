Spoglądając na rynek kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych, które są notowane na giełdzie CME, prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych jest dziś znikome i wynosi zaledwie kilka procent.

Pierwsza podwyżka w marcu. Co z kolejnymi?

Brak zmian stóp jest szacowany z kolei z prawdopodobieństwem 94,4 proc. Dlatego kluczowa wydaje się decyzja o tym, jak szybko będzie ograniczany program skupu aktywów oraz jak Fed zapatruje się na ewentualne dalsze podwyżki w 2022 r.

Wycena pierwszej podwyżki w marcu sięga prawdopodobieństwa 93 proc., z czego 88 proc. to szanse na podwyżkę o 25 pkt bazowych, a 5 proc. to prawdopodobieństwo podwyżki o 50 pkt. To właśnie tutaj może w najbliższym czasie toczyć się kluczowa rozgrywka. Jaka będzie skala marcowej podwyżki – takich wskazówek mogą dziś szukać inwestorzy.

Fed z misją tonowania nastrojów

Fed ogłosi dziś swoją decyzję w atmosferze podwyższonego ryzyka. Spoglądając na indeks VIX, czyli tzw. indeks strachu mierzony miesięczną zmiennością z opcji na indeks S&P 500, widzimy, że znajduje się on przy 30 pkt. To poziom relatywnie wysoki, ostatni raz obserwowany w lutym 2021 r.

Wydaje się, że w ostatnim czasie głównym zadaniem Fed jest uspokajanie rynków, a nie wprowadzanie jeszcze większych zaskoczeń. Dlatego też jastrzębia postawa Rezerwy Federalnej może być dziś nieuzasadniona, zamiast niej mógłby się pojawić bardziej gołębi ton.

Decyzję Rezerwy Federalnej poznamy dziś o godz. 20, pół godziny później rozpocznie się konferencja prasowa jej szefa Jerome’a Powella.

Autor: Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału Conotoxia Ltd. (usługa Forex Cinkciarz.pl)