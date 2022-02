"Prezes NBP bardzo chętnie widziałby silnego złotego i to objawiło się już na kursie, bo w trakcie konferencji EUR/PLN spadł poniżej 4,50. Krajowej walucie niewątpliwie pomaga retoryka o potrzebie silnego złotego do walki z inflacją i że to by było spójne z prowadzoną polityką NBP" - powiedział Maciej Madej.

"Pewne jest, że stopy procentowe nadal będą rosły, natomiast wydaje się, że prezes stara się zasugerować docelowy poziom ok. 4 proc. stopy referencyjnej, co jest mniej więcej przez rynek wyceniane i co byłoby neutralne dla złotego. Po jastrzębich deklaracjach EUR/PLN powinien jednak zejść jeszcze nieco niżej. W perspektywie 5 dni możemy dotrzeć w okolice 4,48" - ocenił.

Na środowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński poinformował m.in., że NBP liczy na umocnienie PLN i zrobi wszystko, żeby złoty się umacniał. Dodał, że nie ma potrzeby interwencji umacniającej PLN, choć takiej możliwości nie wyklucza.

"Padły słowa o interwencjach, które zdaniem prezesa nie są potrzebne, ale wiadomo w jakim kierunku miałyby ewentualnie iść. Odbieram to jako sugestię, że gdyby złoty nie reagował, to interwencja będzie możliwa. Wydaje się jednak, że kanał kursowy został na tyle udrożniony, że to nie będzie konieczne" - wskazał Madej.

Złoty lekko umacniał się od rana, przy czym spadek EUR/PLN wyraźnie przybrało na sile w trakcie środowej konferencji prezesa NBP. Po jej zakończeniu, o godz. 16.30 EUR/PLN jest już 0,8 proc. pod kreską i zbliża się do 4,49, zaś USD/PLN idzie w dół o niemal 1 proc. i jest poniżej 3,93. W tym czasie EUR/USD pozostaje ok 0,2 proc. nad kreską, w okolicy 1,144.

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej, na piątym z rzędu posiedzeniu, ponownie podwyższyła stopy procentowe NBP o 50 pb do poziomu: referencyjną do 2,75 proc., lombardową do 3,25 proc., depozytową do 2,25 proc., redyskontową weksli do 2,80 proc., dyskontową weksli do 2,85 proc.

Prezes Glapiński ocenił w środę, że stopa proc. na poziomie 3,5 proc., czy na poziomie 4,0 proc. nie wyrządzi szkody gospodarce.

Zapytany, czy w ramach działań nakierowanych na umocnienie złotego NBP mógłby rozważyć zaprzestanie wymiany środków unijnych otrzymywanych przez Polskę: "Bierzemy pod uwagę wszystkie te możliwości z tym związane, tak. Dyskutowaliśmy o tym".

RYNEK DŁUGU

SPW rozpoczęły środową sesję z niższymi rentownościami, jednak po konferencji prezesa Glapińskiego wróciły na nieco wyższe poziomy.

"Na krajowym rynku długu było dziś relatywnie spokojnie. Wydaje się, że prezes mniej więcej potwierdził to, co wycenia rynek. 10-latki wróciły w okolice 3,93, czyli nieco poniżej docelowego poziomu 4 proc." - powiedział Madej.

Na rynkach bazowych rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 2,5 pb do 1,931 proc., a niemieckich idą w dół o blisko 4 pb do 0,229 proc.