Złoty we wtorek rano pozostaje stabilny, kurs euro wynosi 4,96 zł, co oznacza niewielkie umocnienie w stosunku do początku dnia. Dla porównania w poniedziałek wieczorem euro kosztowało 4,99 zł. Także w stosunku do dolara polska waluta umocniła się lekko na początku wtorkowych notowań, dolar kosztował 4,57 zł. W poniedziałek wieczorem dolar był wyceniany na 4,59 zł.

Frank szwajcarski we wtorek rano kosztował niespełna 4,94 zł, co także oznacza niewielkie umocnienie się złotego. W poniedziałek wieczorem frank kosztował 4,96 zł.

We wtorek odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która - jak oczekują ekonomiści – zdecydują się na wyraźną podwyżkę stóp procentowych, m.in. po to, aby wzmocnić złotego. Ekonomiści PKO BP i Banku Pekao oczekują podwyżki o 1 pkt. proc.