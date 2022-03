W piątek NBP zaprezentował najnowszy raport o inflacji. W czasie konferencji prasowej, na której raport był prezentowany, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar odniósł się do widocznego ostatniego osłabienia złotego, co według niego wiąże się ze wzrostem awersji do ryzyka.

Reklama

„Globalny wzrost awersji do ryzyka przejawia się odpływem inwestorów z rynków rozwijających się i tutaj mamy spektakularne osłabienie złotego do poziomu, który z całą pewnością nie jest uzasadniony fundamentalnie. Dość powiedzieć, że bieżące notowania złotego do euro są na progu średniej opłacalności importu, a w przypadku notowań złotego do dolara ten próg już przekraczają” – powiedział Piotr Szpunar.

Dodał, że należy spodziewać się umocnienia złotego.

„To w rozsądnym horyzoncie musi się unormować” – powiedział dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.