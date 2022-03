Złoty w piątek wyraźnie stracił do euro. Ok. godz. 16.45 euro kosztowało 4,71 zł, co oznacza umocnienie się wspólnej waluty w ciągu dnia o 0,7 proc.

Jeszcze mocnej umocnił się dolar w stosunku do złotego. Ok. godz. 16.45 amerykańska waluta kosztowała ponad 4,26 zł, a więc zyskał na wartości od początku handlu 1,15 proc.

Także frank szwajcarski w piątek mocno zyskał. Szwajcarska waluta w piątek ok. 16.45 kosztowała 4,56 zł, co oznacza, że wzmocniła się w stosunku do złotego o blisko 1,5 proc.