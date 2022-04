"Złoty jako jedna z walut z koszyka rynków rozwijających jest uzależniona od sytuacji na globalnych rynkach. Obecnie mamy do czynienia z silnym umocnieniem się dolara. Odnotowuje tak silne ruchy, jak na początku pandemii, w marcu 2020 r. Sytuacja niepewności zawsze wspiera dolara i zarówno wtedy, jak i teraz mamy silne przeceny walut rynków rozwijających się. To jest obecnie - w mojej ocenie - największe źródło negatywnego nastawienia do walut rynków wschodzących. I trudno byłoby zatrzymać tę przecenę złotego działaniami, czy to fiskalnymi, czy monetarnymi, ponieważ ta sytuacja dotyczy całego koszyka" - powiedział Świniarski w rozmowie z ISBnews.

"Ale drugim kluczowym czynnikiem, który wpływa na to, że w tym koszyku walut krajów rozwijających się regionu CEE węgierski forint i polski złoty są relatywnie słabsze niż np. czeska korona, to sytuacja sporu rządów tych państw z Unią Europejską i zagrożenie utraty funduszy z UE. Widać negatywną korelację z informacjami na ten temat. Ostatnia informacja o rozpoczęciu wobec Węgier procedury warunkowości wypłat z UE zdecydowanie wpłynęło negatywnie na forinta, pomimo, że MNB podniósł w tym tygodniu stopy procentowe o 100 pb do 5,4%. Powinno się to w standardowych warunkach przełożyć na umocnienie forinta, ale tak się nie stało, bo czynniki globalne mają teraz większy wpływ na notowania walut" - wskazał.

"Od początku roku HUF i PLN osłabiły się od początku roku o 9,7% wobec dolara, a np. czeska korona - o 6%. Koszyk walut CEE nie jest jednakowo traktowany, czego dobrym przykładem jest bułgarski lew - zakręcenie kurka z gazem nie przełożyło się w takim stopniu na kondycję tej waluty, która w br. osłabiła się o 7,7% wobec USD" - wskazał także.

Zwrócił uwagę, że choć standardowo wzrost stóp procentowych wpływa na umocnienie się waluty, to obecnie uwaga rynków skupia się na USA i przyszłych decyzjach FOMC dotyczących stóp procentowych - te kwestie mają decydujące znaczenie dla sytuacji na rynku walutowym.

"Inwestorzy oczekują kolejnej podwyżki w maju, o 50 pb. Stąd też inwestorzy pozycjonują się pod umocnienie dolara. Przy czym niektórzy członkowie FOMC mówią, że ta podwyżka może być większa (75 pb), a prezes Fed J. Powell mówił, że 50-punktowych podwyżek może być kilka. To pokazuje atrakcyjność inwestycyjną dolara. Poza tym w obecnej fazie cyklu koniunkturalnego jest preferencja gotówki, a zatem - dolara" - powiedział Świniarski.

W efekcie także na rynkach akcji ważniejsze stają się kierunki przepływu kapitału niż wyceny fundamentalne, mimo że spółki obecnie raportują dobre wyniki i mamy sytuację tzw. decouplingu - fundamentalna wycena spółek rośnie, mnożniki się poprawiają, a pomimo to kursy akcji spadają. Jednak ta tendencja może zakończyć się tym razem wcześniej niż w przypadku poprzednich cykli zacieśniania polityki monetarnej.

"Po podwyżkach stóp nastąpi spowolnienie gospodarcze, ale raczej nie recesja - ani globalnie, ani w Polsce. Zarówno europejska, jak i polska gospodarka są tak rozpędzone, że te wzrosty stóp procentowych nie powinny się przełożyć na skokowe osłabienie gospodarek. Już obecnie paliwo dla poprawy wyników i wysokich dynamik wzrostów przychodów i zysków jest widoczne w spółkach, wzmacniane dodatkowo przez czynnik inflacyjny. Należy więc oczekiwać, że obecna przecena na rynkach akcji może się skończyć wcześniej, niż to miało miejsce w poprzednich cyklach zacieśniania monetarnego. Stąd akcje - selektywnie - nadal mogą być atrakcyjne. Jeśli chodzi o rynek jako całość, nie pomaga ani sytuacja globalna, ani też lokalna - w tym zapowiedzi dotyczące wsparcia dla kredytobiorców, co osłabia banki, mimo że raportują coraz lepsze wyniki, dynamicznie rosą przychody odsetkowe przy stabilnych odpisach" - stwierdził zarządzający.

W obecnej fazie cyklu, preferowaną klasą aktywów są surowce. Ekspozycje na nie można uzyskać zarówno poprzez rynek pochodnych (kontrakty futures), jak również przez spółki zajmujące się wydobyciem. Wiele z nich jest zgrupowane w indeksie FTSE 100, przez co ten indeks jako jedyny w Europie ma dodatnią stopę zwrotu od początku roku, podsumował.

