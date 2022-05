We wtorek ok. godz. 18.00 polska waluta umacniała się wobec euro, ale była słabsza do dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego.

Za euro trzeba było zapłacić 4,58 zł. Złoty umacniał się do wspólnej waluty o 0,05 proc. Reklama Polska waluta traciła jednocześnie do amerykańskiego dolara 0,36 proc. do 4,27 zł W stosunku do franka szwajcarskiego złoty się osłabiał. Za szwajcarską walutę trzeba we wtorek około 18.00 zapłacić 4,46 zł; co oznacza osłabienie naszej waluty o 0,43 proc. wobec poniedziałkowego popołudniowego handlu.