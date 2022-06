"Po piątkowej, spadkowej sesji, na wykresach głównych indeksów powodów do optymizmu nie ma. Na obecnym etapie jednak trudno mówić o konkretnych, silnych sygnałach powrotu do spadków i zakończenia trwającego od kilku tygodni ruchu korekcyjnego. Natomiast ostatnie sesje wyraźnie pokazują spadek popytu, a także to, że jesteśmy w ruchu korekcyjnym, a nie trendowym" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Zdaniem analityka, w średnim terminie cały czas obowiązuje scenariusz spadkowy, a WIG20 wykonał idealny ruch powrotny do oporów znajdujących się w okolicach 1.860 pkt.

"Indeks nie jest w stanie wyjść powyżej tego przełamanego wsparcia i obecnie oporu, a dopóki to się nie stanie, to należy się liczyć z możliwością powrotu spadków, być może już nawet na najbliższych sesjach" – powiedział analityk.

"Ważne w tym kontekście będzie zachowanie S&P500. Jeśli indeks ten będzie dalej zwyżkował, to na warszawskim parkiecie powrót spadków odwlecze się zapewne w czasie" – dodał analityk BM PKO BP.

Zdaniem analityka na amerykańskich indeksach również jesteśmy w ruchach korekcyjnych, jednak tam popyt wydaje się mocniejszy.

"Po piątkowej sesji na naszym rynku widzimy, że szala zaczyna przechylać się w kierunku podaży, a tym samym w średnim terminie powrót spadków jest bardziej prawdopodobny" – podsumował Przemysław Smoliński.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 0,75 proc. do 1.819,99 pkt., WIG zniżkował o 0,65 proc. do 56.857,65 pkt., a mWIG40 stracił 0,72 proc. do 4.289,17 pkt. Najmocniejszy z głównych indeksów był sWIG80 zamykając się w okolicach poziomu odniesienia na poziomie 18.135,37 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 0,715 mld zł, z tego 0,593 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich panowały umiarkowanie negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,15 proc., a francuski CAC 40 tracił o 0,26 proc. W Wielkiej Brytanii z powodu platynowego jubileuszu królowej giełdy były zamknięte.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie również panowały negatywne nastroje. Nasdaq100 spadał o 2,44 proc., S&P500 szedł w dół o 1,44 proc., a DJI tracił 0,81 proc.

W ujęciu sektorowym zyskały 4 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Energetyka (3,05 proc.) oraz WIG-Paliwa (2,25 proc.).

Najsłabsze były WIG-Media (-4,61 proc.), WIG-Leki (-3,49 proc.) oraz WIG-Spożywczy (-3,12 proc.). WIG Banki stracił natomiast 1,86 proc., a WIG- Górnictwo poszedł w dół o 1,04 proc.

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był sWIG80, który zyskał 0,78 proc., a najsłabiej zachował się mWIG40, który stracił o 0,71 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Budownictwo (5,81 proc.), a najmocniej straciły WIG-Media (-7,69 proc.) oraz WIG-Chemia (-5,63 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje Lotosu (10,98 proc.) oraz Dino (8,04 proc.).

Najmocniej w takim horyzoncie spadły akcje Allegro (-7,32 proc.) i CD Projektu (-7,19 proc.).

W WIG20 od początku piątkowej sesji mocny był Lotos, którego kurs po informacjach o parytecie wymiany akcji z PKN Orlen zakończył notowania na 7 proc. plusie na poziomie 75,8 zł. W górę, o 1,61 proc. do 73 zł poszły również akcje PKN Orlen.

Po czwartkowej sesji PKN Orlen oraz Grupa Lotos poinformowały, iż uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku grupy Lotos do PKN Orlen. W zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. Walne zgromadzenia PKN Orlen i Grupy Lotos w sprawie połączenia obu koncernów odbędą się w lipcu, a połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w sierpniu.

PKN Orlen liczy, że w perspektywie 10 lat połączenie z Grupą Lotos przyniesie kilka miliardów złotych synergii. Fuzja ma przyspieszyć inwestycje w OZE i poprawić pozycję wobec dostawców.

Jak napisał w raporcie Michał Kozak, analityk Trigon DM, prawdopodobieństwo powodzenia transakcji fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos jest wysokie, jednak obecne świetne otoczenie makro daje podstawy do lekkiego podwyższenia parytetu wymiany akcji na korzyść Lotosu.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku przez całą sesję były także akcje PGE, które zamknęły się na 5,07 proc. plusie., a ich kurs po wybiciu górą ze średnioterminowej konsolidacji znajduje się w okolicach 52-tygodniowych maksimów.

Drugą pod rząd sesję wyraźnie rosły akcje Dino, zamykając piątkowe notowania wzrostem o 2,55 proc. do 314,1 zł.

O 0,74 proc. w górę poszedł również kurs PGNiG, dla którego była to pierwsza wzrostowa sesja po trzech dniach spadków pod rząd.

Jak poinformował prezes Gaz-System Tomasz Stępień, zapotrzebowanie na gaz w Polsce spada z powodu wyższych cen.

"W 2021 roku mieliśmy zapotrzebowanie w wysokości ok. 20 mld m3 gazu. W tym roku będzie znacząco niższe z powodu cen gazu. Zapotrzebowanie spada i wyniesie pewnie ok. 18 mld m3" - powiedział prezes Stępień podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Gospodarczego o rynku energii.

Po umiarkowanych wzrostach z początku sesji, słabo piątkowe notowania zakończyły największe pod względem kapitalizacji spółki z sektora finansowego oraz górnicze. To głównie dzięki ich spadkom, WIG20 zakończył piątkowe notowania na wyraźnym minusie.

Najsłabsze w gronie blue chipów było Pekao (-4,2 proc.), PZU straciło 2,37 proc., a kurs PKO BP poszedł w dół o 1,81 proc.

Z kolei KGHM poszedł w dół o 0,92 proc. do 145,55 zł, a kurs JSW zniżkował o 2,29 proc. do 65,8 zł i pozostaje w średnioterminowym trendzie bocznym.

Indeks blue chipów w dół ciągnęły także akcje Allegro, których kurs spadł o 3,72 proc. do 22,89 zł wyraźnie cofając się w drugiej części tygodnia od lokalnych, majowych szczytów.

W gronie liderów spadków w tym segmencie rynku było także Orange Polska (- 3,46 proc. do 6,13 zł), dla którego analitycy Haitong Bank, w raporcie z 1 czerwca, podwyższyli rekomendację do "kupuj z "neutralnie", obniżając cenę docelową akcji spółki do 7,3 zł z 8 zł.

O 3,46 proc. do 104,2 zł spadły natomiast akcje CD Projekt, a ich kurs ustanowił 52-tygodniowe minima.

W mWIG40 najmocniej zyskały akcje LiveChat Software (2,67 proc.), dla którego było to mocne zakończenie wzrostowego tygodnia. W gronie najbardziej zwyżkujących spółek z tego segmentu rynku był także Budimex (1,82 proc.) oraz Enea, której akcje zyskały 1,42 proc. do 8,955 zł. Budimex zakończył tydzień na najwyższych poziomach od stycznia br.

W górę, o 0,81 proc. do 313 zł poszły akcje Mo-Bruku, choć w czasie sesji ich kurs sięgał 320 zł. Mo-Bruk poinformował, iż podpisał z miastem Gorlice aneks do umowy na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 2,7 tys. ton. Wartość umowy wzrośnie o 24,2 mln zł netto. Spółka widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania, co powinno odzwierciedlić się w osiąganych w przyszłych okresach przychodach.

Najsłabiej w tym segmencie rynku piątkowe notowania zakończyły akcje Mabionu, które poszły w dół o 6,93 proc. do 24,31 zł, a ich kurs wybił się dołem z budującego się od końca kwietnia trendu bocznego.

Mocne spadki zanotowały również akcje WP Holding (-5,86 proc.), a ich kurs wybił się dołem z kilkutygodniowej konsolidacji.

W sWIG80 najsilniej, o 9,65 proc. wzrosły akcje Molecure, a ich kurs pokonał lokalny szczyt z drugiej połowy maja br.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku był także Newag (6,06 proc.) oraz Arctic Paper (4,21 proc. do 14,86 zł), który zamknął się na wieloletnich maksimach.

Przy największych w SWIG80 obrotach sięgających 14,1 mln zł o 2 proc. w górę poszedł kurs Bogdanki i zbliżył się do okolic górnego ograniczenia średnioterminowego trendu bocznego. Bogdanka w ramach kwartalnej rewizji indeksów, po sesji 17 czerwca wejdzie w skład mWIG40.

Najsłabiej w tym segmencie rynku piątkowe notowania zakończyły akcje Boryszewa (-5,61 proc.) oraz Creepy Jar (-4,61 proc.). Boryszew spadał drugą sesję z rzędu z okolic rocznych maksimów, a kurs Creepy Jarpo mocnych wzrostach z początku tygodnia, na jego zakończenie wrócił do okolic 52-tygodniowych minimów.

Na szerokim rynku najmocniej, o 15,38 proc. do 49,5 zł. wzrosły akcje Pure Biologics. W czasie sesji spółka poinformowała, iż zawarła umowę o współpracy z holenderską spółką Relitech Besloten Vennootschap, której przedmiotem jest rozwój opartego na aptamerach urządzenia medycznego służącego usuwaniu toksyn z krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i poddawanych hemodializie. Relitech jest wiodącą, certyfikowaną firmą z branży technologii medycznych, z szerokim doświadczeniem w rozwoju i produkcji urządzeń medycznych wprowadzonych do obrotu na całym świecie.